Yeri Mua se desmorona y muestra pruebas de la violencia que vivió con su exnovio Brian

Desde el pasado mes de diciembre, la influencer y tiktoker Yeri Cruz mejor conocida como “Yeri Mua” comenzó una guerra de declaraciones con su ex novio Brian Villegas a quien se le conoce como “El Paponas”, luego que éste fue expuesto en redes sociales de haberle sido infiel a la jarocha durante una fiesta en Mazatlán.

Desde entonces Yeri Mua quien se coronó como la reina del Carnaval en Veracruz el 2022, expuso que no solo había sido víctima de varias infidelidades sino que también de violencia psicológica, económica, verbal y física; luego de varias semanas la jarocha visiblemente devastada y harta de la situación este jueves 12 de enero mostró a través de una transmisión en vivo la confesión de su agresor.

Yeri Mua muestra pruebas de la violencia que vivió a manos de Brian

Aunque los primeros días de este 2023 habían quedado en mutuo acuerdo tanto Brian como Yeri ya no hablar más de su relación debido a que el hombre a quien le dicen “El paponas” había pagado a la famosa mujer una fuerte cantidad de dinero que éste le debía.

Sin embargo, este jueves Villegas comenzó a lanzar tweets sobre su exnovia amenazando que “contaría todo” e involucró no solo a Yeri sino también a los amigos y familiares de la reina jarocha.

Esto provocó el enojó, desesperación y por supuesto dolor de Yeri Mua quien pidió a su ex pareja no hablar ni involucrar a otras personas pues en la relación fue de dos y entre lágrimas la influencer aseguró a sus seguidores que ella ha sido muy honesta con todos por lo que este día mostraría las pruebas de la violencia que vivió a manos de Brian Villegas.

Foto: IG @yerimua

Fue a través de su transmisión de Facebook que Yeri Mua, abrió su corazón y entre lágrimas recordó muchos momentos muy fuertes que vivió durante su relación con “El paponas” y entre lágrimas contó que cada que este hombre estaba en estado de ebriedad la golpeaba, fue así como recordó algunos de esos momentos angustiantes en su vida.

Ante esta situación y tras muchos señalamientos en redes sociales en donde tanto su ex pareja como seguidores de éste pidieron pruebas de las “supuestas agresiones”, Yeri Mua mostró una conversación en donde Brian Villegas confiesa haberla golpeado varias veces.

En dicha conversación que mostró Yeri se aprecia un mensaje en las que Brian había confesado que sí le pegó de cachetadas, sin embargo, quiso justificarse al decir que no eran golpes a puños.

Habló de sus problemas con las drogas y anorexia

Además de mostrar los mensajes de la conversación con su ex novio, Yeri Mua entre lágrimas recordó que las veces que más estuvo vulnerable fue durante los años de relación que sostuvo con Brian, pues en ese tiempo tomaba mucho alcohol, sin embargo, desde que ya no está con él ya no ha vuelto a tomar de tal manera, también recordó que su consumo de drogas aumentó con Brian ya que la consumían juntos y era como una dependencia para ella.

Así mismo, la jarocha, recordó las veces que Brian se burló de ella, cuando alguien le criticaba o la vez que en un evento la abuchearon y su entonces novio le dio mucha risa y hasta gusto pues asegura que le dijo que le daba mucho gusto que le hubieran hecho eso para que “se bajara de su nube”.

Yeri recordó que muchas veces le preguntó a Brian si es que a sus demás parejas también las había tratado mal, o si es que solo la maltrataba a ella “por que no era tan bonita como las demás”.

Ante estas confesiones de Yeri Mua en las que se mostró vulnerable y por primera vez habló abiertamente de la violencia que vivió en su relación pasada sus seguidores la apoyan, así como un grupo sororo llamado “Las Brujas del mar” quienes lanzaron un largo mensaje mostrando su cariño, solidaridad y apoyo a la veracruzana.

Así mismo otras tiktokers salieron a recordar las veces que se dieron cuenta que algo no andaba bien con la relación de Yeri Mua y su exnovio, incluso unas de ellas relató que enfrentaron a Brian cuando éste en una ocasión “la jaló del cabello”.

Sin embargo, el momento que más conmovió a los seguidores de la actual reina del carnaval de Veracruz, fue cuando Yeri dijo que tenía miedo de terminar con el live y saber que su ex pareja iba a tratar de difamarla, fue entonces que el padre de la influencer entró a la transmisión en vivo le dio un beso en la frente, la abrazó y le mostró su incondicional amor y apoyo.

SIGUE LEYENDO:

Shakira: ¿Cuánto cuesta los relojes CASIO y Rolex que menciona en su nueva canción en contra de Piqué?

Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a la nueva canción de Shakira, esto dijeron las conductoras de Hoy

Drake Bell está en CDMX para grabar un nuevo video y tú puedes salir en él, ¿cuándo y dónde debes ir?

Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli Alonso por comentarios racistas de su suegra

¿Carlos Rivera será papá? Fanática le regala ropa de bebé y levanta sospechas

bmz