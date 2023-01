Yeri Mua inicia proceso legal contra su expareja, el influencer Brian Villegas

Yeri Mua vuelve a dar de qué hablar por el pleito que sostiene con su expareja, Brian Villegas, pues luego de dar a conocer la deuda millonaria que tiene con ella en redes sociales surgió una nueva polémica al asegurar que inició un proceso legal en contra del también influencer por los recientes ataques y la violencia física que sufrió durante su noviazgo.

“Paponas”, como también se conoce a Villegas, compartió a través de Twitter que revelaría información que comprometía tanto a Yeri Mua como a sus amigos, algo que logró molestar a la modelo veracruzana y de inmediato reaccionó con una serie de mensajes en los que asegura que él ha intentado difamarla, pero no está dispuesto a hablar sobre la violencia que ejerció contra ella.

“En serio yo ya quiero que esto acabe. Este pend*** sigue ching***, queriendo perturbar mi paz mental y lo peor es que se quiere hacer pasar como el bueno (…) No sé, pero yo ya estoy hasta la mad** de este tipo, yo ya no sé qué más quiere de mí”, dijo antes de confirmar que inició un proceso legal contra su exnovio por los constantes ataques y la violencia de la que fue víctima durante su noviazgo.

Añadió: “Les voy a ser bien honesta. Sí va a haber un proceso legal, estoy en eso, si él cree que va a salir con las manos libres de esto… Esto quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado, esto va a seguir y yo no me voy a quedar tranquila hasta que pague cada una de las cosas que hizo”.

“Ya no te tengo miedo”

A través de su cuenta de Twitter, la influencer relató los momentos en que fue agredida físicamente por Brian Villegas, incluso, frente algunos de sus familiares y amigos que no tardaron en confirmar su versión al señalar que fueron testigos de la violencia que ejerció contra ella en su relación.

“Espero que en tu live hables del 17 de octubre de 2021 cuando me golpeaste enfrente de tu mamá, de tu hermana y de Ileana y de su esposo y al otro día te perdone porque 'estabas muy borracho'. A ver si tienes los huev** de verdaderamente hablar”, escribió la modelo.

Al respecto, Brian Villegas compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram: “No se sacan mi nombre de la boca, que raro ser tan malo y que no puedan superarme. Tan fácil que es darle vuelta a la página y seguir con sus vidas”.

Brian Villegas responde.

