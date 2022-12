VIDEO | Yeri Mua acusa a su exnovio Paponas de no querer pagarle 1 millón de pesos que le debe: "La del dinero en esa relación era yo"

Una de las influencers que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es Yeri Mua, quien recientemente acusó a su exnovio Paponas de ser un vividor que además de haber orquestado un ataque en contra de sus amigos, le debe una cantidad exorbitante de dinero, sin mencionar que la hizo convertirse en su aval, por lo cual peligra uno de sus inmuebles, el cual la creadora de contenido aún sigue pagando.

Fue mediante un live que la influencer de 21 años dio a conocer la situación ante sus seguidores, a los cuales les informó que su exnovio Brian Villegas, mejor conocido como Paponas, le debe cerca de un millón de pesos, los cuales se niega a pagarle, situación que ha puesto en riesgo la economía de Yeri Mua.

"Tú a mí no me has pagado ni un solo peso del que me debes y no vengas a decir 'sí yo le quería pagar dinero', cuando acuérdate, acuérdate (...) por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero, por eso me exprimiste tanto dinero, porque tú sabes que yo... La del dinero era yo en esa relación, no tú, la de los viajes, la que pagaba todo, la de los lujos era yo, papacito, que no se te olvide", expuso molesta Yeri Mua.