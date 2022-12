FOTOS: Desde un yate, Yeri Mua conquista con bikini de cerezas

La sexi influencer Yeri Mua sigue rompiendo las redes y conquistando al público con las sensuales fotografías que comparte en las que deja ver su bien formada anatomía. En su cuenta de Instagram compartió unas imágenes tomadas en un yate, en las que luce un bikini azul con cerezas, en las que resalta su cuerpazo y su larga cabellera negra. Los lentes de sol no faltaron en la sesión, aunque no en todas las postales los usó. En tres de ellas salió con una bebida en la mano, demostrando que no solo sabe posar, también pasarla bien.

Su publicación de inmediato se colocó en el gusto de sus seguidores, quienes llenaron de corazones rojos su cuenta de Instagram, superando los 519 mil “me gusta”. Los comentarios no se hicieron esperar, entre emojis enamorados y de fuego, los halagos a la también conocida como la “Bratz jarocha” fueron lo que más se leyó en el post. “Me quedaré con lo lindo de ese día”, escribió la influencer al compartir las fotografías. Una de las personas que respondió fue Lylo Fa (Alhely Fallah), esposa de Rommel Pacheco. Algunos internautas comentaron que había caído de su gracia por declaraciones que dio en días pasados y por haber terminado su relación.

“Perdiste el piso niña, ni con todo el lujo que tengas se te ve feliz”, dijo una de sus seguidoras.

La polémica se desató después de que la joven de 20 años contara que al inicio de su relación con Brian Villegas, “Paponas”, se realizó un aborto debido a que el hombre dudaba de su paternidad. Esto lo hizo debido a que su expareja la presionó para hacerlo. Fue en su cuenta de Twitter donde dijo que haría un live de Facebook para contar cómo sucedieron las cosas y la acompañó con la imagen de un ultrasonido.

Si bien muchas de sus seguidoras aplaudieron la valentía de Yeri Mua y coincidieron con ella en que nadie debía arrebatarle el derecho a contar cómo fueron las cosas, otras la criticaron y atacaron por lo mismo.

Pese a las adversidades que ha enfrentado en los últimos días, sigue disfrutando la vida. Foto: FB, Yeri Mua.

En la transmisión en vivo dijo que llevaba un mes de relación con Villegas cuando resultó embarazada, pero también reconoció que le fue infiel a su novio en varias ocasiones con un vecino. Aunque dijo que lo hizo por despecho al saber que su pareja cortejaba a otras chicas.

"No soy una víctima totalmente, él también fue mi víctima", confesó.

También aprovechó para confesar que ambos fueron “tóxicos”, y es que en los últimos días se ha visto envuelta en discusiones y peleas con el hombre con el que compartió su tiempo y amor, al grado de que hasta sus amigos han sido involucrados.

