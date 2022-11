La influencer Yeri Mua paraliza Instagram con su outfit de muñeca Bratz

Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, se ha vuelto una de las influencers mexicanas más polémicas de la actualidad, pero también una de las más seguidas por su belleza, ahora se volvió tendencia porque subió un par de fotografías a Instagram en las que luce como toda una muñeca Bratz, pues llevo atuendo rojo que le ayudó a destacar todos sus piernas y abdomen.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

En las postales se le puede ver con una minifalda, un diminuto top y un abrigo, todo aterciopelado y de color rojo dentro de lo que parece ser una limusina. Para completar su extravagante look llevó las uñas en color dorado, unos lentes transparentes, arracadas plateadas y un peinado a dos chongos con dos mechones por enfrente.

Siempre se vuelve viral. Foto: Especial.

Como era de esperarse, sus fans rápidamente comentaron en la publicación muchísimos halagos, aunque como siempre también estuvieron sus haters. Ella, en la descripción de la foto, escribió: “Unas gatitas”. Bratz es una línea de muñecas estadounidenses de moda fabricadas por MGA Entertainment. Las primeras cuatro muñecas fueron lanzadas en 2001.

Muchos aseguran que es una Bratz de verdad. Foto: Especial.

Recientemente la bloquearon de TikTok

Hace unas semanas, la propia Mua dio a conocer lo ocurrido: “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre. Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre. Pues ni modo...”, contó.

La discriminaron por “bonita”

Yeri estuvo en boca de todos porque reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector. Aseguró, luego de compartir una fotografía de su nueva identificación oficial, que su imagen había sido editada para que se viera fea, también dijo que recibió una mala atención por parte del personal del organismo.

