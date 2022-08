Influencer acusa a trabajadores del INE de editar su FOTO para hacerla ver fea: "Me discriminaron por ser bonita"

Yeri Mua se convirtió en tendencia este fin de semana en redes sociales luego de realizar una transmisión en Facebook en donde reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector.

La influencer aseguró, luego de compartir una fotografía de su nueva identificación oficial, que su imagen había sido editada para que se viera fea, por lo que quiso exhibir el resultado final. Yeri Mua aseguró además que recibió una mala atención por parte del personal del organismo, ya que una de las trabajadoras le "hizo mala cara".

“Me discriminaron en el INE por ser bonita”, fue el título del video que la influencer compartió en su Facebook, el cual se volvió tendencia en cuestión de minutos. Hasta el momento la grabación ha sido reproducida en más de 2.4 millones de ocasiones y los comentarios de sus seguidores superan los 51 mil.

Influencer asegura que trabajadores del INE le hicieron pasar un mal día

Yeri Mua narró en su video qué fue lo que ocurrió el día que pasó a recoger su credencial de elector: "Mi cita era a la una de la tarde y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de cu**, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quién te pone más cara de cu**, las del IMSS o las del INE", se escucha decir a la influencer al inicio de la grabación.

Enseguida relató que aunque contaba con cita previa y llegó puntual a las oficinas, una mujer, quien la recibió en la entrada, la invitó a mover su camioneta de lugar en donde la había estacionado a una zona específica en donde el “sol estaba dando directo”, enfatizó. Yeri Mua declaró que además, esta persona le insistió en que se formara en la fila, al igual que las demás personas. “Allí mandaba a todos les decía, allá en el sol y en la casa del vecino”, explicó.

Una vez que ingresó al módulo de atención, la influencer aseguró que la encargada le "hizo mala cara", tras presenciar una discusión que había sostenido con una de sus compañeras cuando estaba llegando. Sin embargo, su mayor sorpresa llegó en el momento en que le entregaron su identificación oficial:

"Cuando miré mi INE se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron", contó a sus seguidores.

Yeri señaló que los trabajadores del INE habían elegido esa fotografía para hacerla ver mal ya que previamente había seleccionado la imagen que quería que apareciera en su identificación: “Me lo hicieron adrede, porque yo hasta les dije que me había gustado la otra foto y me pusieron la foto con la que salgo con el hocico abierto, esto no es coincidencia, la neta yo creo que si les caí mal”, concluyó.

