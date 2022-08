Mejores amigos cumplen promesa y se casan tras años de relación; su historia se vuelve viral en TikTok

Las historias de romance y amor son muy populares en redes sociales pues desde hace años se han convertido en uno de los temas preferidos por los usuarios, quienes disfrutan de conocer personas que demuestran que el amor existe y que no hay barreras para encontrar en algún momento a su "media naranja".

Así ocurrió con Génesis y Giovanni, dos amigos que se conocieron muchos años atrás y cuya amistad creció tanto que en determinado momento decidieron realizar una promesa en común; que si en determinado tiempo ambos se encontraban solteros, unirían sus vidas y se casarían.

Esta promesa de adolescentes terminó por consolidarse en este 2022, luego que Génesis Cueva publicara en TikTok un par de videos en donde dio a conocer que se había casado con su mejor amigo, además que compartió fotografías de su etapa escolar, justo cuando recién se habían conocido.

Historia de amor entre amigos enternece a los usuarios de TikTok

La usuaria de TikTok, y protagonista de la historia, decidió compartir con los internautas el desenlace que tuvo aquella promesa que dos adolescentes se hicieron más de una década atrás y en la que acordaron que en algún momento unirían sus vidas y, si se encontraban solteros en ese momento, se casarían.

Génesis Cueva compartió su historia en TikTok. FOTO: Especial

De acuerdo al relato de la protagonista, originaria de Ecuador, fue después de 10 años de estar soltera que decidió, junto a su amigo Giovanni, cumplir la promesa ambos acordaron cuando tenían 15 años de edad:

Ambos se conocieron hace más de una década. FOTO: Especial

"Todo pasa más o menos por los años 2008-2009, cuando yo era la nueva en el colegio y no tenía amigos (...) me senté cerca de la puerta junto con mi amiga, de ahí, fue ingresando él y le digo a mi amiga, '¿Cómo se llama ese chico?' y le contestó que se llama Giovanni, 'desde mi perspectiva se veía bonito'", se escucha decir a Génesis Cueva en uno de los videos.

Giovanni y Génesis el día de su boda. FOTO: Especial

Fue durante la etapa universitaria cuando ambos volvieron a encontrarse y retomaron su amistad; entonces comenzaron a salir de nuevo, oportunidad que ella aprovechó para confesarle sus sentimientos: “Giovanni tú me gustas”, le aseguró en un momento, sin embargo, al parecer Giovanni no supo qué contestar.

Ambos firmando el acta de matrimonio. FOTO: Especial

“A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme”, aseguró la TikToker. Con el tiempo se hicieron novios, empezaron a vivir juntos y finalmente decidieron casarse.

La feliz pareja recién casada. FOTO: Especial

Como testimonio de esta promesa cumplida, Génesis decidió compartir en su cuenta de TikTok el momento en el que contrajo matrimonio con Giovanni, así como una serie de postales en donde se ve a los dos adolescentes en su etapa escolar. Las grabaciones se volvieron un éxito en redes sociales debido a las reacciones y comentarios de los usuarios. para ver el video da click en este enlace.

