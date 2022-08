Enfermera dejó su trabajo por OnlyFans, ahora es millonaria y ayuda a emprendedores

La modelo de OnlyFans Allie Rae aseguró que ha ganado más de 3 millones de dólares con el contenido que sube a la plataforma, pero no espera dedicarse a eso toda la vida, pues con el capital que tiene ha comenzado una serie de negocios para hacer crecer su patrimonio.

Rae, de 38 años y quien en el pasado era enfermera, ahora está ocupada produciendo un programa de streaming sobre cerveza artesanal, invirtiendo en bienes raíces y escribiendo un libro sobre cómo construir una marca, por lo que también se ha vuelto influencer de negocios.

Ha comenzado a tener varios negocios. Foto: Especial.

"Mi cerebro siempre está funcionando. Sé que no voy a crear este tipo de contenido cuando tenga 60 años. No puedes confiar en la belleza para siempre", confesó en una entrevista para el diario The New York Post.

OnlyFans le ayudó a muchísimo

Alie Rae, no es su nombre real, pero adoptó el alias por razones de privacidad y seguridad, contó que cuando la pandemia golpeó en marzo de 2020 y su marido Stephen fue despedido de su trabajo en la aerolínea como miembro de la tripulación de tierra, ella comenzó a publicar reseñas de cerveza artesanal en Instagram y obtuvo unos 3 mil seguidores, pero luego comenzó a recibir comentarios de que debería vender contenido para adultos.

Comenzó en redes haciendo reseñas de cervezas. Foto: Especial.

Rae comenzó a tomar fotos desnudas de sí misma y, en última instancia, a filmar con su pareja. Cuando le comenzó a ir mejor su empleo como enfermera neonatal en un hospital de Boston porque sus compañeras descubrieron que tenía una cuenta en OnlyFans y comenzaron a presionarla para renunciar.

Era muy buena enfermera. Foto: Especial.

Había considerado aceptar una subvención para obtener un doctorado investigando problemas oculares entre los prematuros de la Universidad de Australia Occidental en Perth, pero cuando comenzó a ganar tanto en línea como lo había hecho en su hospital, "alrededor de 7 mil dólares ese primer mes", decidió que era mejor seguir en el negocio.

Ella y su marido están considerando vender su casa en Tampa, donde han vivido durante cuatro meses después de mudarse a Florida hace un año, y esperan que sus negocios vayan bien. Tienen tres hijos, de 19, 18 y 12 años.

