La streamer AriGameplays enciende TikTok con sensual baile en pijama

AriGameplays, quien es una de las streamer de habla hispana más famosas en el mundo, se volvió tendencia en redes sociales luego de subir a TikTok en pijama para tratar de hacer un baile muy sensual, como era de esperarse, robó suspiros y rápidamente recibió muchos halagos en la caja de comentarios.

Abril Abdamari Garza Alonso nació el 28 de febrero de 1998 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó a subir contenido de videojuegos sin el afán de volverse influencer, pero cuando vio que su popularidad creció decidió abrir en 2014 un canal en Twitch, donde ha triunfado en los últimos años.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Ella suele subir material de juegos como Fornite, Overwatch, Minecraft y Planet Coaster. Está casada con Juan Sebastián Guarnizo, "Juan Granizo", uno de los más reconocidos en Latinoamérica.

Ari sacó sus mejores pasos y enamoró

En el clip se ve a la guapa influencer con una pijama de gatitos que lucía muy abrigadora, pues las temperaturas han comenzado a bajar. Para practicar el “pra, pra, pra” frente a sus fans se puso de espaldas y comenzó a moverse, pero sus mascotas se atravesaban.

Al final, con el humor que caracteriza a la streamer, ella dijo: “No sé si lo estoy haciendo bien, ¿tú qué opinas?... Si a mi perra le vale, ¿por qué pienso que a ti te va a importar? ¿A ti no te importaría nada, no? A ti obviamente no te importa tampoco”, y luego terminó el TikTok.

Siempre se vuelve viral. Foto: Especial.

En su cuenta de Instagram tiene un poco más de 11.7 millones de seguidores, pero en TikTok tiene más de 23 millones. Además de ser una talentosa gamer también se ha convertido en una influencers de la moda, el maquillaje, el gaming y hasta el deporte, es por eso que tiene una gran cantidad de fans.

Recientemente fue acosada en la playa

A finales del mes pasado un sujeto la acosó por varios minutos mientras ella se encontraba en la playa con sus amigas, a pesar de que ella le pidió que se fuera o estuviera alejado de ella, el sujeto insistió y permaneció en el lugar por varios minutos. Todo eso quedó registrado porque ella hacía una transmisión en vivo cuando pasó.

