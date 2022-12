Yeri Mua: las 3 veces que posó con un mini vestido y dejó sin aliento a sus fans

La polémica influencer Yeri Mua constantemente se vuelve viral en Instagram por las fotos que sube con sus mejores outfits, en esta ocasión te presentaremos tres postales en las que posó con mini vestidos muy atrevidos que le hicieron ganar miles de me gusta y halagos, pues luce espectacular. Yeri Cruz Varela, como se llama en realidad, suele ser comparada con una muñeca Bratz.

En esta foto se le ve con un vestido satinado con el que puede presumir sus piernas, para completar su outfit llevó una bolsa blanca con dorado, su pelo con un chongo y dos mechones que cayeron por su frente. Sin duda alguna luce espectacular.

Es todo un ícono de la moda urbana. Foto: Instagram.

Siempre se vuelve viral

Hace unas semanas, la propia Mua dio a conocer lo ocurrido: “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre. Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre. Pues ni modo...”, contó.

En esta otra postal se le ve con un coqueto vestido azul, el cual es ideal para los días de primavera o verano, por lo que si quieres copiarle el look tendrás que esperar. Se le ve con unas zapatillas blancas, unos lentes y un bolso del mismo color, además de que lleva el pelo suelto.

Siempre luce espectacular. Foto: Instagram.

También se mete en polémicas

En esta última foto posó con un escotado vestido rosa fucsia que dejó poco a la imaginación, completó con unas zapatillas y un bolso plateado, el cual es un atuendo muy bueno para salir de fiesta.

Yeri estuvo en boca de todos porque reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector. Aseguró que su imagen había sido editada para que se viera fea.

