FOTO: Yeri Mua paraliza Instagram con atrevido vestido de red fosforescente

La polémica influencer Yeri Mua de nueva cuenta encendió Instagram porque subió una fotografía a Instagram en la que luce espectacular con un atuendo de red fosforece. Yeri Cruz Varela recibió cientos de halagos en la publicación y de nueva cuenta la volvieron a comparar con una muñeca Bratz.

En la postal se le ve con un vestido de red que simula ser un top y una minifalda, para completar su outfit, la guapa veracruzana llevó unas botas altas y un abrigo, ambos color fucsia con peluche, además de unos lentes rosas transparentes. Como era de esperarse, sus fans rápidamente comentaron en la publicación muchísimos halagos, aunque como siempre también estuvieron sus haters.

Muchos aseguran que es una muñeca Bratz, que son juguetes estadounidenses de moda fabricadas por MGA Entertainment. Las primeras cuatro muñecas fueron lanzadas en 2001.

La discriminaron por “bonita”

Yeri estuvo en boca de todos porque reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector. Aseguró, luego de compartir una fotografía de su nueva identificación oficial, que su imagen había sido editada para que se viera fea, también dijo que recibió una mala atención por parte del personal del organismo.

Recientemente la bloquearon de TikTok

Hace unas semanas, la propia Mua dio a conocer lo ocurrido: “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre. Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre. Pues ni modo...”, contó.

