FOTO: la guapa Yeri Mua enciende la red con diminuto bikini de animal print

Yeri Mua es una de las influencers más que siempre da de que hablar, ya sea por sus problemas personales o por los outfits que usa, como en esta ocasión que se volvió tendencia en Instagram por presumir sus encantos en un par de fotografías en las que posó con un diminuto bañador de animal print.

Mua encendió Instagram con un bikini de dos piezas con un estampado de manchas de leopardo, esto a la orilla de una alberca mientras el sol le daba de lleno en la cara, como era de esperarse, en cuestión de minutos recibió cientos de halagos..La guapa jarocha está en Veracruz, aun cuando la semana pasada anunció que se iría a vivir a la Ciudad de México.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

Al parecer ya olvidó a su ex, pues escribió en la descripció: “No te quito la mirada desde que te vi”, y muchos de sus fans piensan que fue un mensaje para Brian, a quien terminó porque le fue infiel.

Al parecer ya superó a su ex. Foto: Especial.

Siempre causa polémica

Yeri Cruz Varela, quien también es llamada la “Bratz jarocha”, tiene 20 años de edad y hace unas semanas se habló de ella a nivel nacional por que aseguró que trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la discriminaron por “bonita”, pues la trataron mal cuando quiso renovar su credencial, además de que “editaron” su foto para que se viera fea.

También dio de qué hablar recientemente, cuando la bloquearon de hacer en vivos de TikTok, por “enseñar de más”, “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”, contó en esa ocasión.

Su ex le da muchos problemas

La semana pasada anunció que firmó el contrato de renta para vivir en la CDMX, esto luego de que anunció en sus redes sociales que había terminado su relación con su novio Brian Villegas, porque la engañó. Hace poco aún vivía en Veracruz. Pero las cosas no terminaron ahí, pues el viernes pasado se supo que Yeri fue agredida junto con sus amigos por su ex novio y amigos de éste en un famoso antro de Veracruz. Esto causó mucho revuelo y la misma Mua contó lo ocurrido en sus historias.

