Karely Ruiz paraliza la red con cabello rosa y lencería que deja poco a la imaginación

Nuevamente, la estrella de OnlyFans, Karely Ruiz se convirtió en la sensación en las redes sociales después de que se viralizó porque subió una serie de fotografías con lencería con una vibra navideña, pero también con un tono muy arriesgado que burló la censura de Instagram, como era de esperarse, en poco tiempo se volvió viral.

Le llovieron halagos. Foto: Especial.

Después de tener un encuentro con el primer actor, Andrés García, Karely Ruiz se convirtió en la más buscada en las plataformas digitales, por lo que actualmente puede presumir que es una de las figuras del entretenimiento con mayor reconocimiento en la industria.

Karely es una de las celebridades de internet más influyentes de la actualidad. Foto: Instagram.

En su cuenta en Instagram, la estrella de OnlyFans comparte videos y fotografías que muestran su marcado gusto por la moda ya que siempre luce de manera espectacular con looks que dejan al descubierto cada una de sus envidiables curvas.

Su carrera como modelo sigue en ascenso. Foto: Instagram.

Karely lució increíble

La guapa regiomontana posó con una lencería con muchas aberturas con la que pudo presumir sus encantos, la cual tenía detalles de mariposas rosas, además, para darle el tono navideño usó un gorro invernal blanco y una peluca rosada. Sus fans no se contuvieron y rápidamente comentaron lo hermosa que se ve.

Tiene un cuerpazo. Foto: Instagram.

Triunfa en redes sociales

La modelo de OnlyFans, que cumplió 22 años el pasado mes de octubre y se ha consolidado como una de las mejores modelos de Instagram de la actualidad en México, pues ya suma más de 7.2 millones de seguidores.

Pero eso no es todo, pues la originaria de Monterrey, Nuevo León, cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular 80 millones de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks.

