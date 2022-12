Mujer encuentra boletos para show de Karely Ruiz en ropa de su esposo: "¿los lavo o se los regreso?"

Para nadie es desconocido que Karely Ruiz se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, desde donde se dio a conocer hasta alcanzar la fama de la que goza en la actualidad, así como el aprecio y admiración de cada vez más seguidores que constantemente están al tanto de sus actividades, presentaciones, shows y también de sus publicaciones, las cuales arrasan en internet.

Además, la modelo regiomontana es reconocida como una de las creadoras de contenido más cotizadas de México, lo que le ha llevado a conseguir millones de fanáticos y admiradores que desean conocerla en algún momento en persona y poder así asistir a alguna de las presentaciones que realiza a lo largo de la República, la cual ha recorrido en giras de trabajo las cuales le han permitido estar en contacto cercanos con sus fans.

Recientemente Karely Ruiz dio a conocer que tendría un show en Ciudad Juárez, Chihuahua, noticia que detonó la euforia de sus admiradores del norte del país, quienes no dejarían pasar la oportunidad de asistir para conocerla en persona. En particular, uno de los fanáticos que planeaba asistir se volvió viral en internet luego que su esposa encontrara los boletos de acceso al show y lo publicara en sus redes sociales.

Mujer encuentra boletos para show de Karely Ruiz y su historia se vuelve viral

En un post de Facebook la mujer contó que había descubierto los boletos para el show que la influencer daría en Ciudad Juárez en las bolsas del pantalón de su esposo, en donde evidentemente los había olvidado, justo cuando se disponía a lavar la ropa de su pareja.

Los 4 pases VIP para ver el show de Karely Ruiz en Ciudad Juárez. FOTO: Especial

No obstante, tal parece que el hombre además le había mentido a su mujer al inventarle una excusa para asistir al espectáculo de Karely Ruiz, por lo que la esposa no dudó en compartir su historia en sus redes sociales. En Facebook publicó una fotografía de los boletos, ya que no se trataba solo de uno, sino de cuatro entradas VIP para el show de de la modelo regiomontana.

Karely Ruiz cuenta con millones de fans y todos quieren conocerla en persona. FOTO: Especial

Sin embargo, lo más complicado de su situación es que el hombre le mintió a su esposa diciéndole que iría a la posada de su trabajo, para así para poder asistir al espectáculo. “Pues les cuento, me disponía a lavar la ropa como toda una ama de casa, y oh, sorpresa, me encuentro con estos boletos”, compartió en Facebook.

La publicación se volvió viral en redes sociales. FOTO: Especial

En esta misma red social la esposa preguntó a sus seguidores si debía regresarle los boletos a su marido o lavar las prendas con todo y las entradas, como venganza. “Hasta ahorita él no me ha comentado nada de esos boletos”, comentó indignada en su post, el cual se volvió viral en cuestión de horas.

En redes sociales se dio a conocer que la presentación del show de Karely Ruiz en Ciudad Juárez se desarrollaría en el bar "Enigma Show & Club". Los precios de las entradas al espectáculo se podían encontrar en 520 pesos en la zona general, mientras que en la zona VIP tienen un costo de mil 035 pesos.

