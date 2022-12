Romina Malaspina, la argentina más guapa de Qatar, derrocha sensualidad en Instagram

Romina Malaspina se ha coronado en internet como la aficionada más guapa de la Selección Argentina de Futbol y así lo ha demostrado en sus redes sociales, luego que este fin de semana cautivara a sus millones de seguidores al celebrar de una manera muy particular la victoria de su equipo ante Polonia en Qatar 2022 y obtener así su pase a los octavos de final del Mundial de Futbol.

La modelo argentina enamoró a sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de sexys fotos en donde se le ve posando con un microbikini al aire libre y aprovechó para enviar un mensaje a sus admiradores y a los internautas en general: "Mi país. Vamos Argentina todavíaaaaaa!", se lee en el texto con el que acompañó la atrevida sesión fotográfica, en la cual además prometió viajar hasta Qatar si su publicación alcanzaba los 500 mil "Me Gusta".

"Si la foto llega a 500,000 likes me voy a Qatar a alentar a la selección", comentó. Hasta el momento su post ha superado los 221 mil "Me Gusta", por lo que aún no alcanza la meta que se propuso. Como era de esperarse, una vez publicadas las fotografías han generado cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes han halagado su belleza: "Que cosa linda"; "Yo te pago el vuelo si mejor te vienes a Mexico"; "Sos una Barbie perfecta " y "Ella es la mas hermosa de Argentina", han sido solo algunos de los mensajes que compartieron en el post.

Romina enciende Instagram con su belleza

Así celebró Romina el pase de su selección a octavos de final. FOTO: Instagram

La pasada semana Argentina logró pasar a la siguiente ronda de Qatar 2022 luego de vencer a Polonia en un emocionante encuentro, el festejo no pasó por alto para la modelo argentina Romina Malaspina, quien decidió celebrar el triunfo de su selección con una espectacular sesión de fotos en donde posa en un microbikini desde el campo y así lo celebró la guapa modelo en Instagram.

La modelo prometió que de alcanzar los 500 mil "Me Gusta" apoyará a su selección desde Qatar. FOTO: Instagram

En su cuenta de Instagram miles de usuarios pudieron ver a Malaspina posar para la cámara dejando muy poco a la imaginación, algo que cautivó a sus fanáticos quienes aplaudieron su decisión. La modelo de 28 años, quien también se desempeña como conductora, se dio a conocer tras su paso en el reality de Gran Hermano (edición 2015), en la versión argentina.



"Romi" enamora a miles con sus espectaculares postales. FOTO: Instagram

Tras su éxito en el programa, participó en diferentes programas como comentarista y también realizó realities en Chile y España. Después de haber participado y trabajado en algunos teatros decidió seguir su sueño de convertirse en cantante y comenzó a realizar presentaciones como DJ en diversos espacios de la Ciudad de Buenos Aires.

En Instagram la joven de 28 años presume su sorprendente figura. FOTO: Especial

