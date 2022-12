Andrea García, la modelo que arrasa Instagram y se corona como la reina de las curvas

A sus 29 años, Andrea Estefanía Cañas García, mejor conocida en redes sociales como Andreita (@andreitax_garcia) se ha convertido en una de las modelos más populares en las redes sociales, desde donde se ha encumbrado como toda una celebridad y una de las mujeres más bellas en internet. Sus fans la siguen por millones y con cada publicación atrae cada vez más fanáticos que admiran su belleza, sus características curvas y la seguridad con la que la también empresaria se presenta ante el mundo.

No en vano Andrea García se ha coronado como la reina de las curvas en Instagram, red social en donde supera los 2.5 millones de seguidores y que se ha convertido en solo una de las muchas plataformas en las que se ha dado a conocer y ha triunfado como celebridad y como modelo. La afición de la venezolana por las redes vino desde pequeña, luego que su mamá le regalara una cámara, a partir de entonces comenzó a crear sus primeras páginas en Hi5 y Facebook, mismas que llenaba de fotos y videos que compartía diariamente.

Una vez que comenzó a ver que cada vez más personas se dedicaban a crear contenido y hacer dinero con ello, decidió también emprender y acumular seguidores, esto la llevó también a triunfar como visionaria y emprendedora. Ahora también presume de ser una empresaria que sigue el ejemplo de trabajo arduo y constante que le enseñaron su abuela y su mamá. “Mi mamá y mi abuela son mujeres que admiro, son luchadoras, sacaron a su familia adelante en momentos difíciles, no se derrumbaron, son profesionales, muy nobles, trabajadoras y multifacéticas”, declaró Andrea García durante una entrevista a medios locales en septiembre pasado.

Andrea García rompe internet con sus curvas y su espectacular figura

Con el paso de los años Andrea García siguió emprendiendo en internet y ahora utiliza las plataformas para promocionar negocios de alta calidad por internet, oportunidad laboral en la que decidió implicarse tras superar los 200 mil seguidores en sus redes de Instagram, Facebook y Twitter. A partir de entonces comenzaron a llegarle ofertas laborales de diferentes marcas, las cuales la buscaron para que se convirtiera en su imagen.

Andrea García es una modelo e influencer venezolana. FOTO: Instagram

Esas ofertas de trabajo le dieron a la venezolana la oportunidad de crecer y progresar económicamente, además de física y emocionalmente declaró a la prensa de su país. "Porque hay que ser fuerte para lograr todo eso. Para ser modelo e influencer se debe tener mucha personalidad y madurez, para entender cómo funciona y continuar sin que te afecte. Vivir para crear contenido y estar conectado con muchas personas es mucho trabajo”, comentó Andrea.

La influencer tiene en mente poder crear su propia marca y así abrir diferentes tipos de negocios. Pensando en ese objetivo, la modelo se decidió a abrir recientemente su cuenta de OnlyFans para de esta manera consentir más a sus cientos de miles de fanáticos que siguen cada una de sus publicaciones.

La influencer rompe las redes con su espectacular figura. FOTO: Instagram

La joven de 29 años aconseja a todos aquellos que deseen entrar a esta plataforma que no los motive el dinero o la desesperación: “Si se toman fotos y videos y se sienten cómodos mostrándose al mundo, lo mínimo que deben tener son fans. No sean inocentes y crean que el dinero viene mágicamente de una página. Eso no es cierto”, explicó Andrea.

La modelo se corona como la reina de las curvas en internet. FOTO: Instagram

Para la influencer, su trayectoria la ha conducido hasta el lugar en el que está y le ha proporcionado la experiencia necesaria para emprender y saber cómo hacer negocios. Además, con la experiencia ha descubierto que la mejor manera de emprender e invertir es comenzar con proyectos basados en el talento propio, destacó Andrea García, además de ser disciplinado y no permitir que nada los desvíe del camino que se han trazado. Finalmente aseguró que una vez que se alcanza cierto éxito lo que más se disfruta es saber que se puede dar estabilidad y seguridad a la familia, así como a otras personas.

