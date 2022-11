FOTOS: Ale Treviño paraliza Instagram con pronunciado escote y minifalda negra

La influencer y modelo regiomontana Alejandra Treviño, mejor conocida por sus fanáticos en redes sociales como "Ale", volvió a romper internet con su belleza luego de posar desde la banqueta luciendo un pronunciado escote y una minifalda negra tableada con la cual derritió corazones y se coronó como la reina de las curvas en Instagram. De esta manera la joven de 34 años ha vuelto a cautivar a sus casi 5 millones de seguidores que cada día siguen sus publicaciones y halagan a la modelo por su belleza.

Para nadie hay duda que Ale Treviño posee una de las siluetas más espectaculares entre las celebridades que triunfan en redes sociales y esto ha sido así gracias a sus características curvas, su minicintura y esa espectacular mirada con las que enamora cada día a miles de admiradores, los cuales caen rendidos ante sus encantos. Originaria de Monterrey, Nuevo León, la modelo regiomontana sigue rompiendo Instagram con sus atributos y cosecha diariamente nuevos fans que la siguen a detalle.

Ale cautivó a sus fans con su belleza. FOTO: Instagram

"Me pareció ver un lindo gatito", fue el texto con el que Ale acompañó su publicación, la cual se convirtió en un éxito en las redes, tan solo en Instagram casi acumula los 90 mil "Me Gusta" y le ha merecido decenas de comentarios de sus seguidores. "Sexy"; "Hermosa"; "Te amoo mi amor"; "Eres perfectamente hermosa"; "Una reina"; "Diosa de Monterrey"; "Toda preciosa lindo outfit" y "Y a mi me pareció ver una bella dama",han sido solo algunos de los comentarios que sus seguidores compartieron en el post.

Ale Treviño cautiva con su mirada y derrite corazones en Instagram

En su publicación de Instagram, Ale Treviño compartió dos fotografías en donde se le observa posar desde la calle, portando un espectacular y atrevido outfit conformado por una blusa blanca con espectacular escote, así como una minifalda tableada con botas altas, a la rodilla; su look lo complementó con unos diminutos aretes y eligió llevar el pelo atado a una coleta. Como en muchas otras fotografías que suele compartir en esta red social, Ale dejó a la vista algunos de los numerosos tatuajes que la caracteriza.

La modelo regiomontana derritió corazones con sus postales. FOTO: Instagram

Ale es una de las influencers que mayor admiración ha despertado entre sus fans y puede presumir de contar con una de las siluetas más impactantes en internet, la cual ha logrado conseguir gracias a una disciplinada actividad física y una dieta equilibrada que la ha llevado a ganar volumen y a colocarse como uno de los personajes más admirados en internet. Además que gracias a su belleza y sencillez conquista diariamente a miles de aficionados a sus posts.

Nacida en Monterrey en octubre de 1988, es muy popular en internet gracias a su vida fitness y a las frecuentes publicaciones en donde aparece mostrando a sus seguidores algunas de las rutinas de ejercicio que la han llevado a alcanzar la envidiable figura que posee ahora. La modelo también es aficionada a cocinar, a los viajes y en ocasiones llega incluso a dar a conocer alguna promoción acerca de alguna marca. También se considera fan de los videojuegos, al que considera uno de sus pasatiempos preferidos.

La modelo posee una de las figuras más impactantes de la red.FOTO: Instagram

Pese a verse involucrada en el escándalo protagonizado por diversos artistas e influencers en el año 2021, cuando se difundió una lista de personajes que rompieron la veda electoral y emitieron mensajes personales desde sus redes sociales con el objetivo de incentivar el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), previo a las elecciones que se celebraron el 6 de junio de aquel año, Ale Treviño mantiene gran presencia en las redes y continúa gozando de gran fama y aceptación entre sus millones de fanáticos.

Algo que hay que destacar de sus decenas de miles de admiradores que diariamente siguen sus publicaciones en internet es que siempre se han mantenido al tanto de la trayectoria de la influencer a quien no dudan en demostrar su total respaldo y cariño en sus mensajes. Incluso en alguna ocasión en que Ale dio a conocer que llegó a alcanzar los 45 kilos de peso tras padecer anemia, este dato generó gran preocupación entre sus fanáticos y detonó las alertas en torno al estado de su salud. A partir de vivir esa experiencia decidió optar por mejorar su alimentación y fue entonces que comenzó a realizar ejercicio.

