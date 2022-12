VIDEO: La Mala Rodríguez sube la temperatura con sensual baile y mini vestido abierto

La Mala Rodríguez se sigue posicionando como una de las españolas favoritas en TikTok. La guapa cantante cada día suma más fans en las redes sociales, y la plataforma china ha sido perfecta para que muestre su lado más atrevido, como lo dejó ver hace unos días con un sensual baile y un mini vestido abierto, look con el que subió la temperatura y ganó miles de "likes" por parte de sus admiradores.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la rapera española, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en la música y arriba de los escenarios, pero también por ser una de las mujeres que enamora en las redes con sus reveladores atuendos mini o con transparencias, con los que también da cátedra de estilo y presume su curvilínea silueta.

La Mala Rodríguez se luce bailando en atrevido look

La cantante española publicó en su cuenta oficial de TikTok un video en el que se le ve luciendo un atrevido atuendo con el que dejó poco a la imaginación, pues el coqueto vestidito blanco tejido fue uno de los favoritos de sus miles de fans, ya que la pieza destaca por su diseño de escote pronunciado y sus sensuales aberturas a los costados, con lo que "La Mala", como también la llaman en el medio, resaltó sus curvas.

"#fyp" y cairtas sonrientes, fue como Rodríguez compartió el video que musicalizó con la canción "Los dueños del malianteo", de El Jordan 23 con Endo, tema que fue perfecto para que presumiera sus movimientos de cadera, logrando más de 2 mil 600 "me gusta" y y casi 20 mil reproducciones, además de comentarios con halagadoras frases como: "cada día estás más guapa cariño te quieroooooo", "me encantas preciosa", "me encantas preciosa" y "espectacular mi diosa"; entre muchos otros.

La también actriz, de 43 años, conquistó a sus millones de seguidores con su atuendo, pues como en otras ocasiones dejó ver su curvilínea silueta y demostró que no teme a lucirse con reveladores looks, como el micro vestido blanco de tejido que destaca por su atrevido diseño de aberturas en los lados, y que dejó ver que no utilizó con nada debajo, subiendo la temperatura en la famosa plataforma, también con su sensual baile.

La Mala Rodríguez derrocha belleza y sensualidad. Foto: TK @malarodriguez

Nacida en la provincia de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Cádiz, al sureste de España, "La Mala" desde joven mostró interés por la música, aunque antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las españolas más famosas a nivel internacional.

La Mala Rodríguez se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram y Twitter con los atuendos más atrevidos, como lo confirmó con su reciente publicación en TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 100 mil de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de mensajes con cientos de elogioso emojis de corazón, caritas enamoradas y otros, para recordarle lo bella que es.

La cantante española presume cuerpazo. Foto: IG @malarodriguez

