VIDEO: Karely Ruiz explota contra ex de Yeri Mua y lo llena de fuertes insultos

Karely Ruiz, modelo de OnlyFans, ha destacado en redes debido a que muestra su personalidad sincera y auténtica, a pesar de que esto le cause problemas con algunas personas, como esta vez que explotó contra Brian Villegas, ex novio de la influencer Yeri Mua, a quien llenó de fuertes insultos, pues se mostró molesta por la situación que está enfrentando la creadora de contenido, ya que la engañó y sufrió violencia en su relación.

La modelo, que recientemente llamó la atención por repartir juguetes en Navidad, hizo una transmisión en vivo en la que se le ve quitándose sus zapatos. En ese momento recordó que vio al conocido como "El Paponas" y comenzó a despotricar en su contra, pues mientras se despojaba de sus prendas comienza a decir algunos insultos, ya que asegura que no lo soporta y que es un "pend¨*jo", todo esto después de que se diera a conocer que engañó la influencer originaria de Veracruz.

Karely Ruiz habla del novio de Yeri Mua Foto: Captura de pantalla

"Vimos al pinche vato del Paponas, al chile me caga, wey me caga ese vato... Yeri es Yeri, wey. es un pend¨*jo claro que es un pend*jo ", así se expresó Karely, quien al parecer defendió a Yeri Cruz Varela, nombre real de la beauty blogger. El clip fue captado por los fanáticos de la influencer, por lo que ahora se está haciendo viral en redes como TikTok, en donde muchos agradecen el gesto con la modelo y coinciden con sus palabras.

Karely Ruiz defiende a Yeri Mua de su ex

Ruiz es muy conocida en las redes sociales y tiene una buena relación con la mayoría de los creadores de contenido, en este caso con Yeri Mua, a quien constantemente le comenta sus fotos en Instagram, de hecho fue una de las que la felicitó el día de su cumpleaños 21. Por eso no sorprende que haya salido en su defensa, debido a la reciente polémica que enfrenta a causa a su ex pareja, quien no sólo la engañó, también acusó de violentarla y de deberle dinero.

A penas hace unas semanas, la influencer reveló que había terminado recientemente con Brian Villegas, con el que no hace mucho se había reconciliado. En una transmisión en vivo por medio de Facebook, Yeri contó que su novio la engañó con una desconocida en un antro, por lo que decidió romper con él después de todas las cosas que le había hecho a lo largo de su romance, ya que no era la primera vez que "El Paponas" le era infiel.

Yeri Mua terminó definitivamente con "El Paponas" Foto: Especial

Asimismo, la influencer aseguró que su ex pareja le debe alrededor de un millón de pesos, además destacó que le robó el dinero de un evento que se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz, lugar de donde es originaria. Por esta razón, los fanáticos de Yeri Mua han despotricado en contra del hombre, al que acusan de sólo haber usado a Yeri para mantenerlo y lucrar con su imagen. De igual forma, algunos de sus amigos como Karely Ruiz, han expresado su desagrado ante Villegas que está en la polémica.

