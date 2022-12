Karely Ruiz se quita la lencería y se convierte en Santa Claus para llenar de regalos a los niños

La modelo Karely Ruiz ha ganado popularidad no solo por su belleza y estilo al vestir, sino también por sus buenas acciones. Y en esta navidad la influencer se ha propuesto demostrar el enorme corazón que la caracteriza, por lo que anunció, en sus redes sociales, que estará repartiendo juguetes para que ningún niño se quede sin regalos en estas fechas decembrinas. Su publicación rápidamente ganó miles de "me gusta" y recibió una ola de comentarios positivos.

Karely Ruiz es una influencer y modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, quien ganó fama por sus atrevidas fotografías que constantemente comparte en su plataforma de OnlyFans, pero eso no es todo, la famosa celebridad acumula más de 7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde también es muy activa. Y por si fuera poco, ella también ha resaltado por las constantes buenas acciones que realiza, como la ocasión en la que decidió regalarle una quimioterapia para un joven de Coahuila.

La modelo regalará muñecas, camionetas y demás. Foto: @Karelyruiz

Ahora, con motivo de las celebraciones navideñas, la influencer anunció, a través de sus redes sociales, que estará repartiendo juguetes a los pequeños que no tienen la posibilidad de tener obsequios. "Ahorita pase a comprar los regalos de mi familia y quise comprar regalos para los niños que esta navidad no tienen las posibilidades de recibir un regalo (y me faltan comprar mas)", escribió la modelo en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

En su publicación, la influencer de Monterrey dejo ver que ya cuenta con un enorme cargamento de juguetes, para niñas y niños. Entre los obsequios se observan algunas muñecas tipo Barbie, máscaras de Spider Man, muñecos de Baby Yoda, camionetas y demás. Rápidamente sus seguidores reaccionaron a la publicación y destacaron las buenas acciones de la modelo.

No es la primera vez que la modelo deja ver sus buenas acciones. Foto: especial.

"De eso se trata la movida, de aprovechar está oportunidad y ayudar. Que siga el éxito y el universo siga confabulando a tu favor", "Eres una gran persona con un gran corazón, que bueno que los malos comentarios se queden atrás y tú sigas adelante", "Tienes un corazón grande que lindo detalle de tu parte nunca cambies más personas como tu necesitamos en esté mundo" y "Eres una hermosa persona", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de la influencer.

