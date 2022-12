FOTO: Yeri Mua paraliza Instagram con su atrevido atuendo de "Bratz"

De nueva cuenta Yeri Mua se volvió tendencia en Instagram luego de que subió una serie de fotografías en el que hace honor a su opado: “la bratz jarocha”, pues parece una muñeca con su espectacular atuendo que le permitió presumir sus encantos. Como siempre, sus más de 4.5 millones de seguidores le recordaron lo guapa que es y su publicación ya suma más de 344 mil me gusta.

Siempre da de qué hablar. Foto: Especial.

Yeri Cruz Varela, que es su nombre verdadero, tiene 20 años de edad y muchos la conocieron cuando aseguró que trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la discriminaron por “bonita”, pues la trataron mal cuando quiso renovar su credencial, además de que “editaron” su foto para que se viera fea.

No deja de volverse viral

La veracruzana se dejó ver con un atrevido top escotado que en medio tenía agujetas, unos jeans acampanados, unos vans tenis negos con bñanco y para rematar su atuendo usó un bolso, un gorro blanco y sus uñas en color rosado. “Quería un gatito y lo cazó”, escribió en la descripción.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Muchos creen que ha estado mandando mensajes a su ex y es que recientemente anunció en sus redes sociales que había terminado su relación con Brian Villegas, porque la engañó. Además, hace un par de semanas se supo que Yeri fue agredida junto con sus amigos por su ex novio y amigos de éste en un famoso antro de Veracruz. Esto causó mucho revuelo y la misma Mua contó lo ocurrido en sus historias.

Terminaron muy mal

Yeri escaló las cosas hace unos días cuando acusó al “Paponas” de ser un vividor que además de haber orquestado un ataque en contra de sus amigos, le debe una cantidad exorbitante de dinero. Esto lo dijo en un live, en el cual dijo que la suma asciende a un millón de pesos, los cuales se niega a pagarle.

"Tú a mí no me has pagado ni un solo peso del que me debes y no vengas a decir 'sí yo le quería pagar dinero', cuando acuérdate, acuérdate (...) por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero, por eso me exprimiste tanto dinero, porque tú sabes que yo... La del dinero era yo en esa relación, no tú, la de los viajes, la que pagaba todo, la de los lujos era yo, papacito, que no se te olvide", expuso.

SIGUE LEYENDO...

Desde la playa, La Bebeshita derrite la red con atrevido micro bikini

Manelyk González y el diminuto bikini de flores con el que paralizó la red