Desde la playa, La Bebeshita derrite la red con atrevido micro bikini

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, acaparó los reflectores en Instagram durante las últimas horas debido a que publicó un par de fotografías en la que presumió lo mucho que se está divirtiendo durante sus vacaciones en el Caribe Mexicano y dichas imágenes resultaron más que reveladoras debido a que la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” presumió sus curvas con atrevidos micro bikinis que la hicieron llevarse decenas de halagos con los que se pudo reafirmar como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “La Bebeshita” difundió las fotografías en cuestión, las cuales, únicamente tuvieron el objetivo de deleitar la pupila de los más de 3 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, donde es toda una celebridad debido a que de manera recurrente derrocha belleza y simpatía en el contenido que publica.

"La Bebeshita" paralizó la red con esta atrevida postal. Foto: IG: bebeshitadany

Cabe mencionar que, en distintas historias de Instagram, “La Bebeshita” ha lamentado que, durante su estancia en Cancún, Quintana Roo el clima no ha favorecido debido a que las lluvias y el frío le han impedido disfrutar al cien por ciento de la playa, no obstante, esto no fue un obstáculo para que luciera sus curvas con sus mejores y más atrevidos bikinis.

En una de las postales en cuestión, “La Bebeshita” posó muy cerca de las olas vistiendo un atrevido bikini en color rojo, el cual, se caracterizaba por estar decorado con múltiples cintas que le aportaron a su imagen un toque extra de sensualidad, además, realizó un gesto que resultó sumamente seductor para sus fans.

En otra de las publicaciones de “La Bebeshita”, la exparticipante de reality shows como “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” posó de espaldas desde la arena y en esta ocasión estaba utilizando un bikini de animal print y debido a lo diminuta de la prenda en cuestión pudo presumir sus atributos en todo su esplendor.

La influencer y conductora de 32 años presumió sus curvas con diminutos bañadores. Foto: IG: bebeshitadany

Cabe mencionar que en ambas publicaciones “La Bebeshita” desactivó la opción para visibilizar los likes que recibió, sin embargo, debieron ser miles de reacciones las que generó pues tan solo en la caja de comentarios se pudieron ver cientos de halagos por parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Chulada de mujer”, “Hermosa y auténtica”, “Una verdadera diosa”, “Toda una reina”, “La sensualidad hecha mujer”, “¡Qué cuerpazo!”, “Simplemente espectacular” y hasta un “Cásate conmigo” fueron algunos de los halagos que se llevó “La Bebeshita” en ambas publicaciones.

“La Bebeshita” necesita una cirugía

De acuerdo con información emitida por Gabo Cuevas, periodista y compañero de “La Bebeshita” en “Venga la Alegría Fin de Semana”, la influencer y cantante necesita una cirugía lo más pronto posible y esto se debe a que uno de los implantes que se colocó en sus senos se le está cayendo debido a que aparentemente su cuerpo lo rechazó, además de una mala praxis.

La Bebeshita no ha hablado de su situación médica de forma abierta. Foto: IG: bebeshitadany

Según el exparticipante de “Survivor México”, Daniela Alexis tiene planeado entrar a cirugía durante el primer cuatrimestre del 2023 pues quiere aprovechar el tiempo al máximo para poder ahorrar un poco más de dinero y poder cubrir todos los gastos que implica la operación, así como su recuperación, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando ella misma ofrezca todos los detalles de su situación médica.

SIGUE LEYENDO:

De espaldas, Ninel Conde presume sus curvas con mini short de cuero

VIDEO: Yanet García eleva la temperatura en topless y con medias de transparencias

Maribel Guardia sacudió la red con minivestido de transparencias