Yeri Mua y Maya Nazor salen juntas de noche, ¿es para superar sus relaciones?

Yeri Mua es una de las influencers más que siempre da de que hablar, ya sea por sus problemas personales o por los outfits que usa, como en esta ocasión que se volvió tendencia en Instagram por presumir que cenó con otra de las chicas más buscadas en redes sociales: Maya Nazor.

Las guapas jóvenes se juntaron para salir un rato y Mua subió a sus historias una foto con la pelirroja y escribió: “una cena turbia”. Esto sólo abonó a los rumores, pues Yeri recién terminó su relación y se dice que Maya también terminó con Santa Fe Klan.

Lucieron espectaculares. Foto: Especial.

Desde hace unos días, se ha dicho que el noviazgo de Jair Quezada y Maya llegó a su fin a pesar de ser considerado uno de los favoritos por los internautas. Además, ayer se filtró un video en el que se ve cómo en la fiesta del cantante casi no convivieron. Sin embargo, también puede ser que la reunión de Yeri y la nacida en Cuernavaca sólo haya sido para distraerse un rato y no para superar a sus ex.

Yeri apenas terminó una relación

La semana pasada anunció que había terminado su relación con su novio Brian Villegas, porque la engañó. Pero las cosas no terminaron ahí, pues el viernes pasado se supo que Yeri fue agredida junto con sus amigos por su ex novio y amigos de éste en un famoso antro de Veracruz. Esto causó mucho revuelo y la misma Mua contó lo ocurrido en sus historias.

Al parecer se divirtieron muchísimo. Foto: Especial.

¿Colaborará con Karely?

Hace unas semanas Mua y Karely Ruiz se encontraron en una pasarela y ahí elevaron la temperatura pues decidieron hacer algo inesperado: besarse, desde entonces seguidores tanto de Yeri Mua como de Karely Ruiz piden verlas juntas más seguido, la regiomontana le hizo una propuesta en Instagram y la jarocha aceptó, pero aún no hay detalles sobre esa colaboración.

