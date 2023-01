Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a la nueva canción de Shakira, esto dijeron las conductoras de Hoy

Este miércoles 11 de enero las redes se volvieron locas luego del estreno de la nueva canción de Shakira la cual grabó a lado de Bzrp la cual es titulada “music sessions #53” y en la que evidentemente envía un contundente mensaje a su ex pareja y padre de sus hijos así como a la nueva pareja sentimental de éste.

Ante esta situación luego del estreno de este tema y el video del mismo, usuarios en redes sociales comenzaron a pronunciarse en estos espacios y también lo hicieron famosos como Paty Cantú, Alejandro Sanz y muchos otros más, por lo que Galilea Montijo y Andrea Legarreta también dieron su opinión sobre la nueva canción de Shakira y lo hicieron esta mañana durante el programa Hoy.

¿Qué piensan Andrea y Galilea de la nueva canción de Shakira?

Como era de esperar, esta mañana durante el programa Hoy, se habló del estreno del nuevo tema de Shakira el cual grabó en colaboración con Bzrp y que ha provocado miles de reacciones.

Y es que mientras que algunos usuarios aseguran que Shakira suena un tanto “ardida” con esta nueva canción, otros más creen que la colombiana hizo lo correcto luego de haber sido traicionada por el padre de sus hijos y que debe sacarle el mayor dinero posible luego que éste le rompió el corazón.

Ante esta situación, Andrea Legarreta dio su opinión sobre esta nueva canción y ella cree que la colombiana tuvo que haber dejado pasar sus sentimientos y no sacar este tipo de canción sobre todo por sus hijos, aunque también reconoce que la mayoría están a favor del tema de Shakira.

“Por otro lado está la parte de los hijitos, ya lo hubiera dejado pasar, al final esa rola queda ahí siempre…” dijo Andrea Legarreta

Sin embargo, entre la mayoría que Legarreta comenta que están a favor de la canción de Shakira está Galilea Montijo quien defendió a la cantante colombiana y cree que está bien que monetiza y sobre todo que dé a conocer su versión de las cosas de la forma en que ella sabe hacerlo y es por medio de la música.

“también es una manera de que ella dar su versión de lo que pasó a través de lo que ella sabes hacer que es la música”, dijo Galilea Montijo

¿Qué dice la canción de Shakira?

Seguramente ya escuchaste la canción que lanzó la colombiana este miércoles 11 de enero y tal vez hasta ya te sepas la letra completita, pero sí aún te fallan algunas partes y deseas aprenderla de principio a fin, no te preocupes pues aquí te la compartimos.

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está para novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén

Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

