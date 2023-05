¿Cómo Belinda? Yeri Mua firma contrato de confidencialidad con Naim Darrechi

Luego de participar en una dinámica con el famoso influencer Roberto González mejor conocido como “HotSpanish”, Yeri Mua y Naim Darrechi habrían dado por terminada su relación, esto luego que la jarocha confesó a su entonces novio que le fue infiel con el mejor amigo de éste cuando viajaron a Acapulco.

Pese aunque aún queda la duda entre los seguidores de Yeri si su ruptura es algo real o si bien solo es un tema que utiliza para seguir “facturando” como ella le llama, muchos se han cuestionado las razones por las que la jarocha no ha despotricado en contra de Naim tal y como lo ha hecho con sus ex parejas sentimentales como Brian “El paponas” o con Aarón Mercury, y es que tal parece que existe un contrato de confidencialidad de por medio.

Fue a través de una transmisión en vivo que hizo desde sus redes sociales, en donde fanáticos de Yeri Mua le preguntaron por qué no hablaba de todo lo que le sabe a su ahora ex pareja Naim Darrechi.

Ante los constantes cuestionamientos de sus seguidores, Yeri Mua reveló que no puede hablar mal de Naim ya que ambos están obligados a respetarse ya que firmaron un contrato de confidencialidad y de respeto mutuo si es que llegaban a terminar.

“Aunque no lo crean, yo ya me protegí antes de todo, osea, mientras ustedes veían una relación en redes, por otro lado, le hice firmar (a Naim) un contrato de respeto mutuo y confidencialidad y es la primera ex pareja con la que yo alguna vez he firmado eso y es algo que debí hacer hace mucho tiempo”, comenzó a contar Yeri Mua