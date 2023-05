Pedro Tovar, compositor de "Ella baila sola", se le va con todo a Peso Pluma: "No recibí crédito por la rola"

El pasado 28 de abril, Hassan Emilio Kabande mejor conocido como “Peso Pluma” se convirtió en el primer intérprete de corridos tumbados al estar como invitado en uno de los programas estadounidenses más famosos, nos referimos a The Tonight Show, el cual es conducido por Jimmy Fallon.

En dicha emisión “Peso Pluma” interpretó el tema “Ella baila Sola” y a lo largo de la entrevista habló del éxito de dicha canción, esto provocó el enojo e indignación de Pedro Tovar, líder de Eslabón Armado pues éste se dijo triste por que el cantante de corridos tumbados no le dio su crédito.

Fue por medio de redes sociales que Pedro Tovar externó su molestia y dolor al no ser reconocido por Hassan Emilio durante la entrevista en el exitoso programa de televisión estadounidense.

En dicho video, Tovar aseguró que el éxito de “Ella baila sola” le ha costado mucho trabajo pues, él la compartía por todos lados a diferencia de Peso Pluma, por lo que le duele no ser reconocido.

Además, Pedro Tovar dejó claro que es él el compositor de “Ella baila Sola”, tema que escribió con mucho esfuerzo y sentimiento, además contó que él invitó a Peso Pluma a cantarla con él porque le gustaba mucho su música.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madr*s", dijo Pedro Tovar