El Burro Van Rankin revela que lo corrieron de la peor manera de Miembros Al Aire, esto dijo el conductor

Una vez más, Jorge “El Burro” Van Rankin es protagonista de una polémica, esta vez debido a que el ex conductor del Programa Hoy avisó a sus seguidores por medio de Instagram que había sido despedido de la peor manera de la emisión nocturna “Miembros al aire”.

De acuerdo con el propio Van Rankin, su salida fue inesperada para él mismo y para todos, y luego de 14 años de ser conductor de dicha emisión fue despedido sin darle motivos y de una forma totalmente desagradable.

“Mañana voy a hacer un live y voy a hablar de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo o la decisión y la forma que hicieron las cosas que se me hace un poquito desagradable, pero me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años”, comenzó a contar Van Rankin