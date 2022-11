El Burro Van Rankin ya no quiere hablar de Luis Miguel: "Me da hueva"

Jorge "El Burro" Van Rankin ya no quiere que hablar más sobre Luis Miguel, pues aseguró que le da "hueva", ya que explicó que desde hace muchos años no lo ve por lo que ya no tienen una relación cercana como en su juventud, cuando eran grandes amigos. Ante esta situación, el ex conductor del programa Hoy pidió a la prensa que ya no le pregunten por el cantante de éxitos como "La incondicional" y "Culpable o no".

El presentador y actor formó parte del grupo de amigos de "El Sol de México" en su juventud junto a Roberto Palazuelos y Leonardo García, hijo del actor, Andrés García. De hecho, en "Luis Miguel, la serie" en Netflix, el cantante retrató algunos momentos que vivió junto a él, aunque a "El Burro" no le gustó como lo interpretaron, esto fue una oportunidad para que se volvieran a reencontrar después de 20 años de no verse. No obstante, todo parece indicar que esta relación solo fue momentánea, ya que recientemente el conductor confirmó que no tiene contacto con el artista, de 52 años.

El Burro Van Rankin ya no quiere hablar de Luis Miguel

En un encuentro con la prensa, Jorge Van Rankin fue cuestionado sobre el intérprete de "Ahora te puedes marchar", sin embargo, ésta vez se sinceró y pidió a los medios de comunicación que ya no le pregunten sobre la vida de su examigo, pues no sabe nada de él como todo el mundo cree.

"El Burro" fue amigo de Luis Miguel cuando era joven Foto: Especial

“Siempre contesto y soy amable, pero siempre preguntan de ese señor y ya me da hueva Luis Miguel, no lo veo hace años, para dejarlo claro, fue muy amigo mío, 22 años sin vernos, nos volvimos a ver en la serie y fue maravilloso…(es) una gente que yo admiro y respeto, nos cagabamos de risa, pero otra vez volvió a cambiar, a ser el mismo de siempre y ahí ya me dio hueva entonces ya no se nada de Luis Miguel así que ni me pregunten nada”, contestó el conductor de "Miembros al aire".

Y es que los reporteros le preguntaron sobre qué piensa de la supuesta boda que está organizando con Paloma Cuevas, la ex esposa de uno de sus amigos, el torero Enrique Ponce. No obstante, "El Burro" aseguró "si se casa o no se casa, me vale madres”, pero dejó entre ver que si lo invita a la fiesta, él asistiría con gusto, pues insistió que "Luismi" es una persona a ala que admira mucho y tiene buenos recuerdos con él.

“Si Luis Miguel me invita a una boda, iría, aunque no le hable, lo estimo y lo admiro, es un güey a toda madre y tengo grandes recuerdos de él, por tal motivo yo no puedo hablar mal de una persona que quise y admiré muchísimo y fuimos muy amigos; el decidió tomar ese camino que a mí me parece equivocado, por lo tanto yo no le puedo decir a nadie háblame, si viví 22 años sin él, puedo vivir 70 más”, afirmó Van Rankin.

Finalmente, destacó que no "vive" de hablar de sus experiencias con el cantante, quien supuestamente está preparando su regreso a la música. “Siempre me dicen ‘vives de lo que dices de Luis Miguel’, yo no vivo de él, ni me interesa hablar, contesto porque me preguntan, si se casa con la esposa de su compadre, me vale madres, también el matador me cae bien, él me cae, bien Alex su hermano me cae bien y ya”, concluyó.

