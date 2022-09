Luis Miguel vuelve a los escenarios con una impresionante gira en 2023: esto es lo que se sabe

Han pasado tres años desde la última gira de Luis Miguel, cantante mexicano de baladas románticas, por el territorio nacional, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Era el año 2018 y recién se había estrenado la exitosa, pero polémica serie sobre su vida tanto personal como profesional. A veces muy personal.

Su popularidad estalló de nueva cuenta después de muchos momentos difíciles y varias deudas por pagar, así que aprovechó para lanzar un disco nuevo titulado México por siempre, en el que se alejó de las baladas para interpretar de nueva cuenta un puñado de canciones acompañado del mariachi, y cobijado por la disquera Warner.

Así, con canciones de José Alfredo Jiménez, Pedro Galindo, Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel), entre otros, decidió irse de tour por un año y medio, de febrero de 2018 a septiembre de 2019, haciendo un total de 150 conciertos que arrancaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX).

El cantante podría estar preparando un disco nuevo. Crédito: Instagram: lmxlm

Se aventó 16 conciertos por Centro y Sudamérica, así como 8 en tierras europeas, 104 conciertos en México, contando las 15 presentaciones llenas en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, y 22 conciertos en los Estados Unidos, incluido un magnífico cierre de 4 presentaciones en el Coliseo del Ceasars Palace de Las Vegas, Nevada.

Nueva gira de Luis Miguel

Y como ya se le extraña, luego de dos años en un encierro total a causa del Coronavirus, y con la recuperación poco a poco de los espacios para difundir el arte, pero sobre todo la música, Luis Miguel podría estar de regreso en los escenarios para el año 2023 con un aproximado de 200 conciertos.

Apenas el 15 de septiembre, en pleno festejo por el Día de la Independencia mexicana, El Sol compartió una imagen recordando sus históricos 226 conciertos en el Coloso ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, cifra que ningún otro artista ha igualado a lo largo de la historia. Esto causó, desde luego, la emoción de sus fanáticos, quienes le suplicaron que visite sus estados o ciudades en caso de iniciar otra gira mundial.

De acuerdo con el empresario Carlos Bremer, uno de los grandes amigos del intérprete de origen puertorriqueño, esas súplicas fueron escuchadas, pues Luis Miguel iniciará una gira para principios de 2023. Sus declaraciones ante la prensa no fueron muy específicas, pero nos brindó la luz al final del túnel que necesitábamos.

Serán 200 conciertos los que tenga su nueva gira. Crédito: Instagram: lmxlm

El cabecilla de Value Grupo Financiero habló en fechas recientes con el cantante, quien le confesó que actualmente radica en tierras españolas, donde se prepara para iniciar con una impresionante gira por varios países, aunque se desconoce la cantidad de continentes que formarán parte de la misma.

Y como el intérprete no da un paso sin huarache, crecieron al mismo tiempo los rumores del estreno de un nuevo disco romántico, continuando así con la tradición de nombrar a sus giras, excepto aquellas de aniversario, con el mismo nombre del álbum bajo el brazo.

Hasta el momento no se ha hecho una declaración o un anuncio de manera oficial por parte del cantante o de su producción, así que solamente el tiempo dirá si LuisMi se lanza de nuevo al ruedo para refrendar el reciente reconocimiento que obtuvo por parte de los Pollstar Awards como el Artista Latino de tours más importante de la década (Latin Touring Artist of the decade).

SIGUE LEYENDO: