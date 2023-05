Corren al "Burro" Van Rankin de Miembros al aire, así queda conformado el elenco del programa

Fue hace tan solo unas horas que el conductor y actor Jorge “El burro” Van Rankin anunció a través de sus redes sociales que fue despedido inesperadamente y de la peor manera del programa “Miembros al aire” del cual es conductor desde el año 2010 que inició la emisión nocturna.

Ante la noticia del despido de “El Burro” Van Rankin seguidores de “Miembros al aire” se han cuestionado si es que alguien más va a ocupar su lugar y cómo es que quedará la planilla de conductores de la irreverente emisión nocturna.

Luego de anunciar que fue despedido de una manera no tan agradable, ya que dicha noticia se la dieran al “Burro” Van Rankin en los pasillos de Televisa San Ángel y no en una oficina como normalmente los temas importantes se tratan en privado, seguidores del conductor y comediante aseguran que sin su presencia en “Miembros al aire” el programa bajará de rating y de contenido pues él es el alma de dicho programa.

Sin embargo, la emisión seguirá con su transmisión normal solo que sin “El Burro”; hasta la redacción de esta nota la producción de “Miembros al aire” no se ha pronunciado al respecto y tampoco se sabe si alguien más ocupará el lugar de Van Rankin.

Debido a lo anterior es que los conductores que quedan al frente serían José Eduardo Derbez quien le ha dado un toque de juventud al programa nocturno, además que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tiene muy buena química con sus compañeros.

Además de José Eduardo Derbez a quien apodan “El Niño Lobo” debido a la gran cantidad de vello facial y corporal que tiene; también siguen al frente de “Miembros al Aire” Paul Stanley y Raúl “El negro” Araiza.

Foto: IG @miembrosalairetv

Cabe señalar que, cuando algunos de los conductores principales se llegan a ausentar de las grabaciones por diversos motivos, otros famosos como Yordi Rosado y Jean Duverger cubren al conductor que no se encuentre.

Foto: IG @miembrosalairetv

De acuerdo con el propio Jorge “El Burro” Van Rankin, no se esperaba que lo corrieran de forma tan abrupta y desagradable, pues luego de más de una década de ser conductor le dieron las gracias sin darle motivos.

“Mañana voy a hacer un live y voy a hablar de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo o la decisión y la forma que hicieron las cosas que se me hace un poquito desagradable, pero me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años”, comenzó a contar Van Rankin