Así fue la vez que Natalia Téllez pensó en abandonar a su hija e irse del país

A poco más de un año de haberse convertido en madre, la conductora Natalia Téllez se encuentra más feliz y enamorada de su hija Emilia, pues aunque la también actriz ha revelado que no ha sido un proceso sencillo la maternidad es algo que con forme pasa el tiempo se ha ido acoplando a esta nueva etapa de su vida.

Y es que, para nadie es un secreto que Natalia Téllez entre sus planes de vida no estaba el tener un hijo o hija, pues no buscaba quedar embarazada, ya que en varias ocasiones dijo no sentirse preparada para la maternidad, incluso una ocasión contó que estuvo a punto de abandonar a su hija y a su pareja ya que el miedo la invadió.

¿Por qué Natalia Téllez iba a abandonar a su hija?

Tal y como lo mencionamos la maternidad es un tema que muchas personas se toman a la ligera, sin embargo, es algo muy complejo que solamente quienes lo han experimentado podrían explicarlo, ya que son responsabilidades muy grandes, debido a esto es que muchas mujeres son invadidas por el miedo y la incertidumbre de cómo es que podrán salir adelante y educar a un ser humano tan pequeñito, ya sea tengas o no pareja.

Y esto fue lo que le sucedió a Natalia Téllez, quien a tan solo unos meses de haberse convertido en madre, reveló en el programa “Netas Divinas” en donde es conductora desde hace algunos años, que pasó por su mente el abandonar a su hija y dejarla al cuidado de su pareja sentimental.

“Cuando nació Emilia, la tuve un día en la noche y en el día, fue un día muy difícil, la leche, la bebe, conectada, la hormona y yo decía ‘¿qué está pasando?’, y entonces, yo en la noche me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un ataque de pánico pensé en irme…” comenzó a contar Natalia Téllez

IG @natalia_tellez

Mientras Natalia narraba lo que llegó a pensar a tan solo unas horas de haber dado a luz a Emilia, sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas se reían aunque sabían que no era algo que causara gracia, finalmente todo quedó en anécdota pues las conductoras aseguran que muchas madres primerizas seguramente se sentirán identificadas con Téllez.

“...pensé: ‘Antonio es un gran hombre’ y si yo me voy en este momento del país, dejó México me alejó de las Netas, les mando una carta, le escribió a mi hermana y me voy a otro país (risas) no es chistoso, Antonio e sun gran hombre y va a criar a mi niña con amor…yo no puedo hacer esto”, siguió contando Natalia Téllez

Y aunque las conductoras de Netas Divinas trataron de dejar de reír, finalmente Paola Rojas aclaró que todo eso que le sucedió a Natalia Téllez es parte de la famosa y temida “depresión “post-parto” un estado en el que la mujer trata de acomodar y darse cuenta de la realidad que ya está viviendo.

Finalmente, “las Netas” revelaron que aunque Natalia Téllez contó esta anécdota la realidad es que siempre les manda mensajes con fotos de Emilia asegurando que su hija es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida.

bmz