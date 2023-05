¿Le fueron infiel a Lupillo Rivera?, este es el hombre con que engañaron al “ Toro del Corrido”

Todo parece indicar que Lupillo Rivera ha regresado a la soltería, pues desde hace algunas horas se ha rumoreado que el cantante de regional mexicano habría sido víctima de la infidelidad de su esposa Giselle Soto con quien contrajo nupcias en el año 2021.

Y es que, en redes sociales ha circulado que la joven de 27 años le habría sido infiel al “Toro del Corrido” con el hijo de un popular boxeador, además tanto Lupillo como Giselle ya no se siguen en redes sociales, esto ha acrecentado los rumores de la infidelidad.

En Tiktok apareció un joven de nombre Emmanuel Alvarez quien mostró unas capturas de pantalla en la que su fuente asegura que Giselle Soto y Lupillo Rivera se encuentran separados y que la joven que se dedica al rubro de la belleza en especial en las cejas.

Y es que de acuerdo con el joven, su fuente le cuenta que Giselle Soto le fue infiel al intérprete de temas como “Despreciado”, “Grandes Ligas”, “El moreño” y muchos temas más, con el boxeador Fernando Vega Jr. de 26 años de edad.

En el video Emmanuel Alvarez revela que las verdaderas razones por las que Lupillo y Giselle Soto ya no se siguen en instagram es debido a que la joven mujer le fue infiel, y todo parece indicar que “los cacharon” por lo que Lupillo inmediatamente la corrió de su casa.

“Confía en mí, Gisselle no está con Lupe Rivera, mira sus historias, no está en la casa, ya no se siguen, ella se fue a Las Vegas a encontrarse con Fernando Vargas Jr. y la atraparon. Quiere ser Mayeli con un boxeador” es la traducción del último texto que se puede ver en dicho video