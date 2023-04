Maribel Guardia revela de qué murió su hijo Julián Figueroa: “Ruego respeto”

La mañana de este lunes 10 de abril, Maribel Guardia emitió un comunicado en el que confirmó la desafortunada muerte de su único hijo Julián Figueroa y en dicho texto la actriz y cantante reveló de qué murió su hijo y también ofreció detalles acerca de los ritos funerarios, los cuales, se llevaran a cabo de manera privada, asimismo, la también cantante de 63 años pidió respeto ante este desafortunado momento por lo que se encuentra atravesando.

“Estimados amigos: Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular” inició el comunicado de Maribel Guardia.



“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron” continuó la cantante.



“Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, finalizó su texto, el cual acompañó de una fotografía de Julián Figueroa, quien apenas estaba por cumplir 28 años de edad.

¿Quién fue Julián Figueroa?

Julián Figueroa nació el 2 de mayo de 1995, fue producto de la mediática relación de Maribel Guardia y Joan Sebastián, quienes se separaron en 1996. Hasta donde se sabe, el joven que decidió seguir los pasos de sus padres en el ambiente artístico siempre mantuvo una cercana relación con sus dos padres y con el resto de sus medios hermanos.

Además de componer y cantar, Julián Figueroa también incursionó en la actuación siendo la telenovela “Mi camino es amarte”, el último proyecto en el que participó dentro de la pantalla chica donde dejó muy buenas sensaciones.

Julián Figueroa grabó tres discos en su breve carrera en el profesionalismo. Foto: IG: julian_f.f

En cuanto al plano personal, Julián Figueroa se encontraba casado desde el 2017 con la modelo veracruzana Imelda Garza-Tuñón con quien procreó a su único hijo José Julián, quien actualmente tiene cinco años.

En la última publicación que Julián Figueroa realizó en sus redes sociales, el joven compositor recordó a su fallecido padre, Joan Sebastian, a quien confesó extrañar mucho más de lo que se pudiera pensar y externó su deseo de poder abrazarlo.

“Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí” fue el texto que escribió Julián Figueroa.

