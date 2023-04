Julián Figueroa: ¿qué es la fibrilación ventricular, causa de muerte del hijo de Maribel Guardia?

Este domingo 9 de abril se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento del hijo de la actriz Maribel Guardia, Julián Figueroa, quien perdió la vida en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón, lugar donde fue localizado por elementos de rescate quienes no pudieron hacer nada por él, pues ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el médico quien lo revisó, Figueroa murió por causas naturales y presentó fibrilación ventricular, es decir un ritmo cardíaco muy anormal (arritmia) que es potencialmente mortal.

¿Qué es la fibrilación ventricular?

Julián Figueroa, de 28 años de edad, murió a causa de un infarto fulminante derivado de una arritmia cardiaca, es importante destacar que muchas personas que sufren FV no tienen antecedentes de enfermedad cardíaca. Sin embargo, a menudo tienen factores de riesgo para enfermedad cardíaca, tales como el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes.

El corazón bombea sangre a los pulmones, el cerebro y otros órganos. Si los latidos cardíacos se interrumpen, incluso durante unos segundos, puede llevar a un desmayo (síncope) o paro cardíaco.

La fibrilación es una contracción o temblor incontrolable de fibras musculares (fibrillas). Cuando ocurre en las cámaras bajas del corazón, se denomina fibrilación ventricular o FV. Durante esto la sangre no se bombea desde el corazón. Esto puede resultar en muerte cardíaca súbita.

El cantante perdió la vida de manera súbita. Foto: Instagram

¿Cuál es la causa más común?

La causa más común es un ataque cardíaco. Sin embargo, la fibrilación ventricular puede ocurrir en cualquier momento en que el miocardio no reciba suficiente oxígeno. Las afecciones que pueden llevar a que se presente FV incluyen:

Accidentes por electrocución o lesión al corazón

Ataque cardíaco o angina

Cardiopatía que está presente al nacer (congénita)

Enfermedades del miocardio, en las cuales el músculo cardíaco se vuelve débil y se estira o engruesa

Cirugía del corazón

Muerte cardíaca súbita (conmoción cardíaca); casi siempre se presenta en atletas que han tenido un golpe repentino a la zona directamente sobre el corazón

Medicamentos

Niveles muy altos o muy bajos de potasio en la sangre

