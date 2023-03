Ximena Sariñana denuncia agresiones contra su staff tras concierto en Texcoco: “Duele mucho la violencia”

Ximena Sariñana utilizó sus redes sociales para denunciar que, tras un concierto que ofreció en Texcoco la noche del lunes 27 de marzo, su equipo sufrió fuertes agresiones por parte de un grupo de hombres, por lo que lamentó lo ocurrido y adelantó que procederán conforme a la ley para localizar a los responsables de estos hechos que dejaron por lo menos a una persona del staff de la cantante con lesiones.

Fue a través de sus distintas redes sociales donde Ximena Sariñana emitió un comunicado donde denunció estos actos de violencia sufridos por su staff luego de su presentación en “La Feria del Caballo 2023”, la cual, fue todo un éxito y se desarrolló con normalidad, no obstante, detalló que estos lamentables hechos ocurrieron pocos minutos después de que ella abandonó el recinto donde se llevó a cabo el evento.

Ximena Sariñana se presentó en Texcoco la noche del lunes 27 de marzo. Foto: IG. ximenamusic

“En este post debería haber fotos de un show que tuvimos en la Feria del Caballo en Texcoco el día de ayer. Un show con público hermoso y que nosotros disfrutamos muchísimo. Lamentablemente, a dos minutos de que yo me fuera del lugar unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino mientras que en el otro atacaron y golpearon a mi production manager hasta dejarlo completamente ensangrentado”, comenzó su comunicado Ximena Sariñana.

En otro momento de su post, la también actriz señaló que antes de que estos hechos ocurrieran tuvo un “meet and greet” con una niña de 10 años en el mismo camerino donde se dio la agresión por lo que no imaginó que pudiera pasar algo así, no obstante, lamentó que no se haya podido garantizar su seguridad y la de su equipo y adelantó que procederán en apego a la ley para localizar a los responsables y hacer justicia por esta agresión.

“Minutos antes de eso recibidos a una niña de 10 años en el camerino y me fui tremendamente agradecida por el equipo tan maravilloso que tengo y por el disfrute de poder tocar mi música y compartirla con ustedes. Las consecuencias que tiene esto en nuestro equipo y en la vida y salud de nuestro compañero aún son incalculables. Nos llena de rabia e impotencia que en un evento público y familiar nuestra seguridad no haya podido ser garantizada por las personas que nos contratan y los que organizan estos eventos. Mi equipo está haciendo todo lo que está en nuestras manos, apegados a la ley, para dar con los responsables y que se haga justicia”, escribió la cantante de 37 años de edad.

Para finalizar, Ximena Sariñana lamentó que la violencia haya alcanzado los shows en vivo y no mencionó si tienen identificado cuál fue el motivo por el que su equipo de trabajo fue agredido.

“Duele mucho que la violencia toque a nuestro alrededor, hasta algo tan puro y mágico como la música en vivo”, finalizó su comunicado Ximena Sariñana y se espera que sea en las próximas horas cuando salga a ofrecer más detalles sobre estos lamentables hechos, así como el estado de salud de su production maganer, cuya identidad no fue revelada.

