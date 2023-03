Tania Rincón: así son sus días lejos de “Hoy” y junto a su ex

Tania Rincón acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que luego de “abandonar” el programa “Hoy” se dejó ver más que feliz con su ex, Daniel Pérez, por lo que en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones en torno a la situación actual de la querida, simpática y talentosa conductora nacida en Michoacán.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Tania Rincón dejó el famoso matutino de Televisa desde el pasado viernes 24 de marzo, no obstante, esto no significa que haya renunciado o alguna situación similar, sino que decidió pedir vacaciones para poder tomarse un respiro luego de las intensas semanas que ha vivido tras anunciar su separación de Daniel Pérez, con quien estuvo casada por once años.

Tania Rincón viajó en familia a Disneyland. Foto: IG: taniarin

Tras alejarse del exitoso matutino de Televisa, Tania Rincón dejó ver a través de sus redes sociales que lo primero que hizo fue subirse a un avión para viajar a California y divertirse en Disneyland Park y como era de suponerse no viajó sola pues sus hijos, Patricio y Amelia, la acompañaron, no obstante, lo que más sorprendió a sus fans fue que Daniel Pérez también hizo el viaje.

Tania Rincón presumió lo mucho que disfruta de sus hijos. Foto: IG: taniarin

Una vez instalados en Disneyland Park, Tania Rincón publicó distintas fotografías y videos en su perfil de Instagram donde presumió lo mucho que se está divirtiendo junto a sus hijos y su ex, no obstante, sus publicaciones no fueron del agrado de todos sus fans, pues se generaron todo tipo de reacciones en torno a la decidió de viajar con el padre de sus hijos.

Tania Rincón evitó mostrarse junto a Daniel Pérez. Foto: IG: taniarin

Entre los comentarios que generó la publicación de Tania Rincón se pudo ver que algunos de sus fans especularon que la pareja no está separada realmente y que solo fingieron para darle rating a “Hoy” y su oleada de divorcios, por otra parte, otros seguidores de la exconductora de “Venga la Alegría” señalaron que la presentadora no estaba disfrutando el viaje pues aseguran que así lo dejaba ver su expresión facial y que si aceptó hacer el viaje fue por sus hijos, asimismo, otro sector le pidió a la pareja que regresen y luchen por salvar su relación, no obstante, la conductora de “Hoy” optó por no entrar en polémicas e ignoró todos y cada uno de los comentarios generados por sus fotos y videos.

Tanía Rincón y Daniel Pérez acordaron "seguir siendo un equipo" por el bien de sus hijos. Foto: IG: taniarin

¿Cuándo regresa Tania Rincón a Hoy?

Hasta el momento, Tanía Rincón no ha revelado cuál es su itinerario de viaje completo, por lo que se desconoce cuántos días más planea estar fuera de México, no obstante, sus fans han especulado que sus vacaciones podrían extenderse por al menos por todo el resto de la semana pues creen que tras su regreso a territorio nacional podría tomarse unos días para viajar sola, no obstante, se espera que sea ella misma cuando en los próximos días ofrezca más detalles al respecto.

Tania Rincón es una de las conductoras más queridas de "Hoy". Foto: IG: programahoy

Cabe mencionar que, en “Hoy” también se informó que durante la ausencia de Tania Rincón contarán con la presencia de algunas conductoras invitadas y la primera de ellas fue su excompañera de “Venga la Alegría”, Raquel Bigorra, con quien supuestamente no tiene una buena relación, por lo que el hecho de que la cubana ocupara su lugar no le habría gustado mucho a la también titular de “La Caminera”.

