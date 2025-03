Tribunal Electoral confirma aumento de topes de gastos de campaña en elección judicial

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el aumento de los topes de gastos de campañas de la elección del Poder Judicial impuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior tras una denuncia presentada por Javier Nañez Pro, candidato a magistrado electoral de la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, quien buscaba controvertir el acuerdo del Consejo General la semana pasada.

De acuerdo con el proyecto del magistrado Felipe de Mata Pizaña, la Sala Superior, determinó que los agravios son inoperantes porque no combaten frontalmente los razonamientos que el INE expuso en el acuerdo controvertido.

Con su voto en contra, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que la Sala Superior carece de competencias para resolver la demanda presentada por el candidato a las elecciones del Poder Judicial.

“El problema jurídico que se presenta no consiste en determinar el acatamiento de alguna sentencia de esta sala superior, sino que alega vicios propios del acuerdo que fue aprobado por el Consejo General del INE. Y en ese sentido, me parece que la sala superior no tiene competencia para ver esta impugnación, a pesar de que se trate de un acuerdo del Consejo General del INE”, resaltó.