Hospitalizan a Vicente Fernández Jr. y preocupa a sus fans, esto fue lo que ocurrió

Vicente Fernández Jr. causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que circularon imágenes donde apareció desde la cama de un hospital y desde entonces sus seguidores no han dejado de cuestionarse cuál o cuáles fueron los motivos por los que el cantante terminó internado.

La encargada de difundir la fotografía en cuestión fue Mariana González Padilla, la prometida del cantante, quien es conocida como “La Kim Kardashian Mexicana” pues en primera instancia lo hizo para hacerle promoción al cirujano que se encargó de operar a su futuro esposo, no obstante, ante todo el alboroto que se originó, la empresaria realizó otras publicaciones donde explicó el motivo por el que Vicente Fernández Jr. terminó en el hospital.

Esta es la foto de Vicente Fernánez Jr. que preocupó a todos sus fans. Foto: IG: marianagp01

En sus post, Mariana González explicó que la operación de Vicente Fernández Jr. ocurrió hace dos días en Tepatitlán, Jalisco y que luego de un día de internamiento fue dado de alta, por lo que actualmente ya se encuentra en casa completando su recuperación y las operaciones a las que se sometió fueron una septoplastia y ya entrados en gastos se hizo una rinoplastia para lucir una nariz hermosa.

En otro momento del video, Mariana González Padilla explicó que los problemas en la nariz de Vicente Fernández Jr. se derivaron de un accidente a caballo que sufrió hace años en el que se golpeó la nariz y debido a ello no podía respirar bien y a roncaba de forma intensa por las noches, por lo que fue ella quien le recomendó a su cirujano y fue así como llegó al hospital.

Vicente Fernández Jr. ya se encuentra en recuperación. Foto: IG: marianagp01

“Ya mi baby está mucho mejor, véanlo, les voy a explicar qué es lo que le sucedió a Vicente porque están preguntando, están muy preocupados por su salud, como pueden ver no trae ningún derrame, ningún hematoma, ni mucho menos, Vicente hace tiempo se dio un golpe con un caballo, lo cual, años y años y no se la arregló, a veces en la noche medio que roncaba, no respiraba bien y tenemos un excelente doctor que ya nos ha operado a todas nosotras y pues vean, le arregló su nariz, ahorita está hinchada pero vean qué lindo, le tuvo que sacar cartílago de la oreja para poderle levantar la nariz porque también se la arregló” señaló Mariana González.

Para finalizar sus publicaciones, Mariana González agradeció en nombre de Vicente Fernández Jr. la preocupación de sus fans y reiteró que ya se encuentra en casa continuando su recuperación y hasta bromeó con que, tras esta cirugía, el cantante ya está considerando hacerse una liposucción.

Vicente Fernández Jr. aprovechó la cirugía para hacerse un pequeño arreglito en la forma de su nariz. Foto: IG: marianagp01

“Gracias por su preocupación y por sus buenos deseos, por todos los mensajes escritos, hay gente que le ha llamado, pero ya está mega bien, ya está hasta pensando en una lipo, aaah jaja eso no es cierto”, finalizó la modelo e influencer quien también mostró en sus redes sociales que ella misma se ha encargado de mantener bien atendido a Vicente Fernández Jr. durante su recuperación.

