Aracely Arámbula se suma a la tendencia de los corsés negros y conquista la red

Mientras Luis Miguel confirmó una gira mundial para este 2023, su ex pareja Aracely Arámbula no para de deslumbrar a sus seguidores con su inigualable belleza. Luego de estar juntos durante cuatro años, la famosa pareja decidió separarse pero se mantienen enlazados por sus hijos Miguel y Daniel, aunque no en buenos términos.

Aracely Arámbula posando. Fuente: Instagram @aracelyarambula

Es de público conocimiento que la actriz ha demandado al llamado "Sol de México" por su ausencia en el pago de la pensión alimenticia por la manutención de sus hijos. Sin embargo, desde el entorno de Luis Miguel confirmaron que aquella deuda estaba cancelada, pero todo indica que lo que comenzó como una historia de amor, con el paso del tiempo se fue volviendo fría como el viento.

Aracely Arámbula posando. Fuente: Instagram @aracelyarambula

Ahora, Luis Miguel le dará vida a una nueva gira mundial con lo mejor de su repertorio. Y al igual que muchos detalles de su vida privada, los detalles del nuevo tour se mantienen guardados en el más hermético de los secretos. Sus más de 2,7 millones de seguidores en las redes sociales han celebrado el anuncio, pero no dejan de preguntar por las fechas y lugares en que podrán deleitarse con su música.

El posteo de Aracely Arámbula en Instagram

Aracely Arámbula, por su parte, sigue dando motivos para suspirar en las redes sociales donde suma más de 6,5 millones de seguidores y a quienes consiente a diario con sus publicaciones. La hermosa actriz y cantante se muestra luciendo los más bellos outfits e imponiendo sus looks como alternativas para quienes buscan verse siempre elegante.

La ex de Luis Miguel volvió a la carga en las últimas horas con un video que publicó en su cuenta de Instagram y que dejó sin aliento a los internautas. Aracely Arámbula ostentó las curvas de su cuerpo con la tendencia de los corsés negros y se hizo acreedora de miles de likes y halagos como “Hermosa como siempre”, “Súper bella”, “Eres mi amor platónico”, “Diosa Arámbula”, “Una mujer muy linda”, “La más guapa” y “Dueña de la eterna belleza”, entre otros.

SIGUE LEYENDO

Aracely Arámbula encendió la red carpet con profundo escote y transparencias

Aracely Arámbula comparte foto que exhibe su antes y ahora: así confirma que sigue siendo la más bella