Frente al espejo, Mariana González seduce a Vicente Fernández Jr. con entallado mini vestido

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en la que dejó claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que lució sus curvas con un escotado y entallado outfit que la hizo llevarse decenas de halagos, no obstante, lo que llamó más la atención fue la reacción de Vicente Fernández Jr., quien quedó boquiabierto ante la belleza de su futura esposa.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariana González realizó la publicación en cuestión, donde presumió el espectacular outfit que utilizó para asistir al famoso matutino de Telemundo “Hoy Día” y para ello posó desde los camerinos de la televisora donde además de presumir su look también presumió que estuvo acompañada de su prometido, Vicente Fernández Jr., quien quedó maravillado por las curvas de su futura esposa.

“Hoy seguimos en el programa “Hoy Día”, este es el outfit, me encantó también como me maquillaron, vean qué lindo y ahí está mi baby” fueron las palabras que se escuchó decir a “La Kim Kardashian Mexicana” durante un breve video grabado frente a un espejo ubicado en los camerinos de “Hoy Día” donde presumió el espectacular look que estaba utilizando, el cual, tenía como prenda principal un entallado mini vestido de color rosa Barbie, el cual, se caracterizaba por tener un pronunciado escote en la zona del busto, el cual, nacía desde la zona del abdomen, asimismo, el corte de dicha prenda resaltó todas y cada una de las curvas de la empresaria.

Como se dijo antes, lo que llamó mucho la atención de este video fue la reacción de Vicente Fernández Jr. pues quedó boquiabierto ante la belleza de su prometida a quien no pudo quitarle la mirada de encima, por lo que quedó en evidencia lo enamorado que está de la famosa participante de “Rica, Famosa, Latina”, con quien está por cumplir tres años de relación.

Mariana González derrochó belleza, sensualidad y estilo con este impactante look. Foto: IG: marianagp01

Tal y como se esperaba, la publicación de Mariana González causó un gran revuelo entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de likes, además, los halagos no se hicieron esperar y entre los cumplidos que recibió, Vicente Fernández Jr. aprovechó y le hizo saber lo enamorado que está: “Es un privilegio estar a tu lado. ¡Te amo, Mariana!” fue el texto que escribió “El Potrillo Mayor”.

Actualmente, Mariana González Padilla tiene 40 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su vida en general pues además de ser una exitosa empresaria, también tuvo una muy buena incursión en la televisión con “Rica, Famosa, Latina” y como es evidente, es sumamente afortunada en el amor y se sabe que ya se encuentra realizando todos los preparativos para su boda, no obstante, la mediática pareja se hamenajado con absoluto hermetismo y solo se sabe que llegarán al altar en algún momento de este 2023.

