Mariazel revela todos los detalles sobre su retiro de la televisión: “Amo lo que hago”

Durante las últimas horas, el nombre Mariazel ha encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas digitales debido a que la talentosa actriz y conductora de origen español habló por primera vez sobre su retiro de la televisión, por lo que sus palabras causaron un gran revuelo entre sus fans y por ello en esta nota te contaremos a detalle todo lo que dijo la querida “hermana disfuncional”.

Todo este revuelo causado por Mariazel se originó debido a que a través de su perfil oficial de Instagram realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans y uno de las primeros cuestionamientos que le hicieron fue precisamente si ya tenía establecida una fecha para retirarse de la televisión y la querida integrante de "La Familia Disfuncional" de “Me Caigo de Risa” no titubeó al asegurar que la actuación es su mayor pasión, por lo que cree que nunca se retirará pues considera que puede adaptarse a los papeles que vayan de acuerdo a su edad.

“¡Ay, qué buena pregunta! Pero yo creo que nunca, yo creo que el día en el que me retire me muero porque amo lo que hago y me mantiene motivada, yo creo que le bajaría al ritmo de trabajo, eso sí, y seguramente no podría hacer lo que en este mismo momento hago, pero soy actriz, siempre habrá algún personaje de algo, de abuelita por ahí, así que sí, me veo trabajando toda la vida, siempre y cuando mi salud me lo permita”, sentenció Mariazel.

Actualmente, Mariazel tiene 40 años de edad y aunque su fama explotó hace apenas una década aproximadamente, su carrera artística comenzó desde que era apenas una niña pues se sabe que tuvo diversas participaciones en producciones de teatro antes de lanzarse como actriz e incursionar en la televisión donde le dio más vuelo a su carrera como conductora.

Broma de Mariazel se sale de control

En esta misma dinámica de preguntas y respuestas, Mariazel fue cuestionada sobre el tiempo que tenía de embarazo, sin embargo, aprovechó para aclarar que todo había sido una broma, pero detalló que ya se le salió de control pues existen muchas personas que realmente se muestran preocupados por su estado de salud pues al verla brincar, andar en moto y hacer todo lo que normalmente hace piensan que se pone en riesgo, así como a “su bebé”.

La broma del embarazo de Mariazel se le salió de control. Foto: IG: mariazelzel

Toda esta broma sobre el embarazo de Mariazel se le ocurrió por el Día de los Inocentes el pasado mes de diciembre y para maquinarla se tomó una foto junto a su esposo Adrián Rubio en la que ambos se dijeron felices por dar a conocer que su familia iba a crecer pues estaban esperando al que sería su segundo hijo o hija y aunque al día siguiente aclaró que todo era una broma, las felicitaciones no se detuvieron y hasta ha recibido regalos para su bebé.

Esta no es la primera vez que Mariazel se queja de esta situación pues ya se cansó de aclarar que no está embarazada, por lo que todo parece indicar que ella terminó siendo la víctima de su propia broma.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo eleva la temperatura con coqueto baby doll

Desde el balcón, Ninel Conde eleva la temperatura con atrevido micro bikini neón

Karely Ruiz desafía la censura con arriesgada lencería de transparencias