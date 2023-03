Galilea Montijo eleva la temperatura con coqueto baby doll

Durante las últimas horas el nombre de Galilea Montijo ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la querida conductora de “Hoy” derrochó belleza y sensualidad con un coqueto baby doll que le permitió demostrar por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Galilea Montijo realizó la publicación en cuestión, la cual, única y exclusivamente tuvo el fin de deleitar la pupila de los más de 10 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, en la cual, es todo un fenómeno debido a que de manera recurrente derrocha belleza, sensualidad, carisma y estilo en cada post que realiza.

Galilea Montijo dejó sin aliento a sus fans con esta atrevida postal. Foto: IG: galileamontijo

Esta candente postal de Galilea Montijo aparentemente fue tomada desde un set fotográfico y aunque no ofreció ningún detalle se cree que dicha imagen podría pertenecer a una sesión de fotos más grande para alguna importante publicación, incluso, se rumoró que podría ser para Playboy pues hace apenas colaboró con dicha publicación para una edición fuera del país, no obstante, esto solo fueron rumores, pues la conductora no ofreció ningún detalle adicional.

En cuanto al impactante look con el que Galilea Montijo robó suspiros, se trataba de un coqueto baby doll de color negro, el cual, estaba confeccionado con tela de seda y en la zona del busto dicha prenda tenía decoraciones con tela de encaje y dicho detalle, además del seductor gesto que hizo la presentadora tapatía, enloqueció a sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su arrolladora belleza y se volcaron en halagos.

“Estás preciosa”, “Eres un sueño”, “La más guapa de todas”, “Simplemente divina”, “Cada día más guapa”, “Toda una reina”, “Cada día más hermosa”, “Todo un bombón” y “La qué es linda, es linda” fueron algunos de los halagos que se llevó Galilea Montijo de parte de sus fans y de otras celebridades de la farándula como Andrea Legarreta, Fey, Ana Martín, Celia Lora, Yanet García, Alfonso Waithsman y Jimena Longoria, entre otras.

¿Galilea Montijo abrirá OnlyFans?

Debido a que Galilea Montijo es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula es muy recurrente que sea cuestionada por la posibilidad de incursionar en la venta de contenido exclusivo en OnlyFans o en alguna plataforma VIP, sin embargo, la querida conductora de “Hoy” ha dejado en claro que no tiene ni la más mínima intención de hacerlo, aunque ha dejado en claro que respeta mucho a quién sí lo hace.

Galilea Montijo posee una de las figuras más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: galileamontijo

“Claro que no, lo mío sería “OnlyFlans”, yo respeto muchísimo a quién lo hace, ‘Yanetcita’ (García), una compañera de “Hoy”, le ha ido increíble, vive en New York porque lo hace increíble, tiene un cuerpazo y quienes lo hacen de una manera tan linda siempre hay que aplaudirlo, es otra manera de llegar a tus fans y me encanta la idea”, sentenció la conductora de “Hoy” durante un encuentro con diversos medios ocurrido hace apenas unos días.

