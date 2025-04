Lele Pons revela que las críticas tras caerse en su revelación de género le afectaron emocionalmente: "No puedo estar triste"

El pasado viernes Guaynaa y Lele Pons inauguraron el finde semana con una lujosa fiesta de revelación de género a la que acudieron muchos invitados del mundo del entretenimiento como influencers y famosos como Belinda, Nadia Fereira, Chayanne, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, tan sólo por mencionar a algunos. Aunque el evento fue todo un éxito, las graves caídas que sufrió la esposa del reguetonero tras revelarse, se convirtieron en lo más comentado en redes sociales.

Pues aunque los futuros padres se mostraban emocionados junto a los invitados y listos para activar el slime que caería desde el techo, segundos después todo cambió, ya que la slime rosa que indicaba niña dejó extremadamente resbaloso el piso y junto a los tacones de Lele Pons, fue una mala combinación que la llevó a resbalarse en al menos dos ocasiones. En la primera de ellas, cayó en sentón, mientras que en la segunda alcanzó a meter las manos y llevarse los golpes únicamente en las rodillas.

Si bien tanto su esposo como la influencer corrieron a auxiliar a la mom to be y al ver que se encontraba bien continuaron con la celebración sin prestarle atención a las fuertes caídas, este momento le trajo duras críticas a la pareja en redes sociales, en especial al intérprete de Rebota, quien antes de abrazar a su esposa, salió corriendo de emoción. Ahora que se dio a conocer que la sobrina de Chayanne fue al hospital al día siguiente para descartar que su accidente le causara problemas a su bebé, la polémica ha crecido entre los internautas, pero Lele ya respondió.

"Físicamente estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Es más emocionalmente. No, no he estado bien. Sí fui a chequearme por el estrés, el próximo día de la fiesta yo dije: 'tengo que calmarme. Tengo que ir a un lugar a calmarme. A que me ayuden'. Tenía que tomar mucha agua, porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes", dijo Lele Pons en una entrevista con Javier Ceriani.

Así fue la caída de Lele Pons. (Foto: TikTok @valentinavelilla)

Lele Pons está afectada por las críticas tras la caída de la influencer

Tras su lujosa fiesta de revelación de género y las duras críticas que recibió Lele Pons, quien tiene 27 semanas de embarazo, ofreció una entrevista al periodista Javier Ceriani. Allí confesó que al día siguiente del gran evento acudió al hospital para un chequeo, esto no por las caídas, sino por lo nerviosa y afectada mentalmente que se encontraba por los mensajes que recibió de sus fans.

"Estaba muy nerviosa, las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, te crees todo lo que te dicen porque estás con las hormonas porque te crees todo lo que te dicen. Fue muy fuerte, estoy triste, pero me digo que no puedo estar triste, no puedo", dijo a Javier Ceriani.

En esa misma conversación, la influencer detalló que tenía miedo de que su preocupación al leer lo que la gente opinaba terminara por afectar la salud de su bebé: "Si me afecta a mí, le afecta al bebé", señaló antes de confesar que por esta misma razón ha tomado distancia de las redes sociales. Tan sólo este fin de semana, tuvo que enfrentarse a mensajes que la acusaban de querer dañar el bienestar de su bebé aún en gestación.

"La gente me estaba diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé, eso es como 'oh, my god', yo que siempre quise ser mamá, eso si no", mencionó sobre los comentarios que más le dolieron.

Al hablar de lo mucho que le afectan las críticas y por lo que ahora quiere cuidarse de todo esto, ya que: "Las redes piensan que personas como yo no ven nada y sí, sí ven. Han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen ese tipo de mensajes". Finalmente, concluyó asegurando que tras lo vivido en la revelación de género ella misma se ha regañado.