Como lo sospechabas, Galilea Montijo reveló que por su ultimátum corrieron a este famoso conductor de "HOY"

El programa "Hoy" se ha caracterizado a lo largo de su historia por el gran cambio de conductores que ha sufrido, pero también de colaboradores en diferentes secciones, e incluso se corrían rumores de que varias salidas eran por culpa de las y los presentadores estelares de la emisión desde hace varios años.

El rumor por fin llegó a su fin en uno de los tantos casos que se conocen. Esta vez fue Galilea Montijo, una de las más queridas presentadoras, quien reveló en el programa "Netas Divinas" que una vez tuvo que ponerle un ultimátum a la producción del programa, pues ella no estaba dispuesta a compartir el foro con cierto colaborador.

Se trata del doctor Jorge Krasovsky, quien durante una temporada hizo secciones de salud, y de cirugías plásticas en el programa conducido por Andrea Legarreta, Raúl Araiza, entre otros, pero sorprendió que por algún momento tuvo un romance con Galilea Montijo.

En palabras de la conductora, todo se volvió un martirio cuando terminaron, y él siguió hablando de su relación por los medios de comunicación; esto volvió los llamados al foro una cosa de gran incomodidad, al grado de que no podían compartir el tiempo al aire.

"Se volvió incómodo, siguió yendo varios meses porque no quería meterme. El entraba al foro y yo me salía. Era de que le quería pegar, seguro él a mí", dijo la conductora, quien luego reveló el secreto que todos alguna vez quisimos que se hiciera público.

La conductora tenía este secreto muy bien guardado. Crédito: Instagram / @galileamontijo

Un buen día se cansó de la situación, y decidió decirle a la producción que si el doctor seguía yendo al programa, ella dejaría de presentarse a las emisiones; pero siendo una de las preferidas del público, optaron por cumplir con su ultimátum y la sección del cirujano dejó de emitirse.

"Yo siempre he pensado, siempre pensé que qué flojera andar con alguien en el trabajo, siento que es muy complicado. Gracias a dios mi esposo no tiene nada que ver con el medio. Hasta me dice que no quiere salir en ningún lado", dijo después de sus fuertes palabras.

Galilea Montijo no sólo continúa en el programa "Hoy", también es un referente de la televisión mexicana, al haber hecho algunos otros proyectos de gran relevancia como "Pequeños Gigantes" o "Quién es la máscara". Sin duda, se ha ganado a pulso el corazón de todos los televidentes.

Quién es el esposo de Galilea Montijo

Su esposo es Fernando Reina Iglesias, con quien está en pareja desde hace más de una década. Además de desempeñarse en campos como la mercadotecnia o la gestión política, ha tenido diversos cargos en el gobierno como la Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Reina estudió Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, pero también cuenta con una maestría en Administración de Negocios Internacionales y otra en Gestión de Políticas Públicas.

El doctor Jorge Krasovsky continúa desempeñándose como un influencer en las redes sociales, donde hace todo tipo de videos sobre la cirugía plástica y otros procesos que le interesan. Además ha sido colaborador de programas como "Venga la Alegría" o "Sale el Sol", competencia de "Hoy".

