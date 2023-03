3 atuendos de Barbie con los que Paris Hilton se confirmó como una reina fashionista

Paris Hilton es una de las modelos y empresarias más polémicas de Estados Unidos, quien gracias a todos los escándalos que protagonizó en su juventud fue considerada como una de las famosas más problemáticas de los 2000, sin embargo, actualmente se ha enfocado en su carrera, familia y amigos, lo cual le ha permitido nuevamente acaparar los reflectores gracias a su talento y buen gusto al momento de vestir.

Prueba de ello son algunos de los atuendos con los que la también cantante de 42 años de edad se enfundó en la última sesión de fotografías que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram, misma que suma más de 23 millones de seguidores, los cuales siempre están al tanto de las novedades que la celebridad publica.

Como se observa en las imágenes, Paris Hilton eligió utilizar una serie de atuendos en diversas tonalidades de rosa, los cuales además de estar llenos de glamour, estilo y ostentosas aplicaciones, parecen estar inspirados en uno de los personajes más icónicos de la moda: Barbie.

Este look tiene una referencia directa a los vestidos de gala de Barbie | IG: @parishilton

Este personaje infantil, a pesar de ser ficticio es considerado como uno de los más icónicos, pues además de imponer el lema "Se lo que quieras ser", es conocida por sus extravagantes atuendos que se adecúan a cualquier tipo de evento y que la coronan como toda una fashionista.

De ahí que Paris Hilton no dudará en rendirle homenaje a Barbie, utilizando algunos de los atuendos que podrían encontrarse fácilmente en el guardarropa de esta muñeca, quien próximamente estrenará su película de live action, producción protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Todas las que jugaban con Barbies desearon alguna vez tener un atuendo así | IG: @parishilton

De acuerdo con la publicación de Paris Hilton, estos atuendos fueron creados por Jeremy Scott, a quien calificó como un genio visionario y creativo que siempre sabe como innovar los estilos con sus mágicos diseños, los cuales, hasta hace poco, formaban parte de la firma Moschino, misma que abandonó recientemente el afamado diseñador.

Por lo que, con el afán de dejar en alto su trabajo, Paris Hilton no dudó en compartir algunos de los diseños con los que se ha enfundado a lo largo de su carrera y que corresponden al gran legado que dejó el exdirector creativo de la marca milanesa: "Tus creaciones son tan inventivas y juguetonas y siempre me hacen sentir como la mejor yo ¡Nunca he visto a alguien divertirse tanto con la moda! ¡No puedo esperar a ver lo siguiente que haces!", finalizó su post la también DJ.

¿Te gusta este moderno y coqueto atuendo? | IG: @parishilton

