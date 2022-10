Britney Spears revela oscuro momento tras salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan

Britney Spears dejó huella en la música y se convirtió en un icono de la cultura pop junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan, quienes en conjunto protagonizaron uno de los momentos más recordados con la fotografía en la que aparecen juntas al interior de un automóvil tras una noche de fiesta, aunque hay algo más oscuro de aquel momento y la cantante lo reveló.

La “princesa del pop” se ha negado a tener contacto con su familia luego de que se pusiera fin a la tutela legal con la que estuvo bajo el control de su padre durante 13 años, por lo que no ha dudado en revelar detalles de los maltratos que sufrió y entre ellos destaca aquella noche en la que regreso a su casa luego de ser abordada por los paparazzis junto a la socialité y la actriz.

Britney Spears revela que su madre la golpeó tras una noche de fiesta. Foto: IG @lynnespears_rf

A través de su cuenta de Instagram, la cantante reveló que luego de que Paris Hilton la dejó en su casa de playa su madre la abofeteó: “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston. ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa. Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”.

La interprete de “Toxic” borró más tarde la publicación, sin embargo, fue retomada por diversos medios y en ella también dejó ver que nunca ha agredido a nadie en su entorno pese a lo que se menciona al respecto: “Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien. Supongo que nunca lo sabré”.

Verdadera historia tras la foto

La noche del 27 de noviembre de 2006 marcó un antes y un después en la carrera y vida personal de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan ya que su ajetreada vida social llegó a su fin y se vio ensombrecida por el escándalo relacionado con supuestas enfermedades mentales, adicciones y problemas con la ley.

Luego de aquella fotografía titulada “La santísima trinidad del pop” afuera de un club nocturno, la cantante sufrió su famosa crisis nerviosa en la que se rapó la cabeza y golpeó un vehículo con un paraguas ya que atravesaba conflictos con su entonces esposo, Kevin Federline, quien conservó la custodia de sus hijos.

Mientras que la carrera de Lohan se fue en declive por el abuso de sustancias ilícitas y la millonaria heredera entraba en prisión por 45 días tras violar su libertad condicional, esto luego de que fuera detenida por tercera ocasión bajo la influencia del alcohol y sin permiso para conducir.

En marzo de 2021, Paris Hilton reveló en su podcast que en aquel momento su amistad no estaba bien con Lindsay Lohan: “De repente apareció Lindsay, lo que me pareció muy raro porque por aquel entonces estábamos enfadadas (…) La cosa es que ella hizo cosas que me dolieron mucho. Traicionó mi confianza y aquello causó mucho drama entre nosotras. cuando pienso ahora en todo lo que ocurrió creo que el único problema es que éramos muy jóvenes e inmaduras”.

