Britney Spears arremete contra su padre y detalla los maltratos que sufrió: “Pido que te quemes en el infierno”

Britney Spears mantiene firme su postura de no tener más contacto con su familia y esta vez arremetió contra su padre, Jamie Spears, a quien deseó que se “queme en el infierno” por el maltrato del que la cantante fue víctima mientras estuvo bajo su tutela legal por 13 años con la que tuvo el control de sus finanzas, salud y carrera.

En noviembre de 2021 se puso fin a la tutela legal bajo la que estuvo la “princesa del pop” a cargo de su padre, sin embargo, durante el juicio recordó algunos de los momentos más angustiantes que pasó y los maltratos de los que era víctima, algo que no perdona a su familia ya que les pidió ayuda en más de una ocasión.

La intérprete de “Toxic” esta vez se lanzó contra Jamie Spears con un impacte mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura pedir todas las noches a Dios que le haga sentir a su padre por unos minutos el dolor que ella vivió durante los años en los que estuvo en un centro de salud mental.

“¿Me pregunto cuál es el secreto?¿Qué están ocultando? ¡Vamos, padre sabio, quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como un maldito perro! Intimidándome con tus preguntas… ¡Nunca podrás ponerlo y hacerles preguntas!”, escribió la cantante.

Añadió: “Vamos, padre, quieres sentar a tus nietas Maddie e Ivy en una silla 10 horas al día haciendo que la gente foll* con la cabeza ¡durante cuatro meses! Gran seguridad en mi puerta... “no señora, no puede irse, no sabemos cuándo puede irse”. ¡¡¡NO HICE NADA MALO !!! ¿Por qué tú y la familia estuvieron de acuerdo y me trataron como un maldito perro? ¿Qué te hace tan especial? ¿Qué hace a tus otras hijas tan especiales que me trataste menos que un perro? Todas las mañanas me levanto y todas las noches antes de irme a dormir le pido a Dios que te dé sólo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses. ¡Pido que te quemes en el infierno lo siento hijo de put*!”.

Britney Spears contra su mamá

Lynne Spears, madre de la cantante, ha intentado sin éxito acercarse a ella en más de una ocasión con desesperados mensajes que comparte en sus redes sociales donde le suplica una reconciliación, mismos a los que Britney contesta revelando más maltratos que sufrió pese a que pidió ayuda.

"¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, escribió Lynne Spears junto a una foto con su hija.

Al respecto, la voz de “Gimme more” se lanzó contra ella y dejó claro que no está dispuesta a un acercamiento con nadie de su familia: “Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, ¡lo que empeoró las cosas!”.

"¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la mi***a!. Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno! ¡Bésame el mal**to trasero madre!”, concluyó.

