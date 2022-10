Desde México, Britney Spears posa al natural para celebrar un año de libertad

Ya pasó un año desde que Britney Spears recuperó su libertad, y para celebrarlo a lo grande, la cantante decidió viajar a México, país del que ha disfrutado de sus playas, desde donde recientemente posó al natural, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones. La intérprete de "Toxic" mostró su emoción en su cuenta de Instagram, al publicar muchas fotos y videos de su visita a este lugar paradisiaco.

Desde hace algunos días, la "Princesa del Pop" se encuentra paseando por Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad en el estado de Quintana Roo, este al parecer es uno de sus lugares favoritos, pues anteriormente ya se había viajado a este sitio turístico. La intérprete ha dejado ver que está disfrutando al máximo sus vacaciones, pues ha recorrido la ciudad, por lo que sus fanáticos la han podido ver.

Britney Spears posa al natural

En su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 41.9 millones de seguidores, la cantante de "Baby One More Time" publicó unas fotos desde la playa, las cuales llamaron la atención pues como ya es típico en ella, se dejó ver al natural. Retando las restricciones de dicha red social, la artista, de 40 años, posó en topless y tapó algunas zonas de su cuerpo con un emoji de corazón.

A pesar de que cuando comparte este tipo de contenido, Spears recibe muchas críticas, incluso de sus propios hijos: Jayden y Sean Preston Federline; la intérprete parece no tomarles importancia, pues sigue presumiendo su silueta sin ropa, ahora desde Playa del Carmen, una de las favoritas de los famosos debido a su clima, hospedaje, hermosos paisajes, entre muchas otras cosas.

En un Reel, en el que escribió "¡Ha pasado casi un año desde que me convertí en una mujer libre! Joder que si!!!", informó a sus seguidores que se encontraba en México. En la grabación mostró un poco de su viaje y a un mono de nombre Justin Bieber, el cual traía uno de los lugareños y que cautivó a la artista que también fue una estrella de Disney cuando era una niña.

En otro clip, escribió “Wicked place”, es decir “Lugar encantado”, y mostró las calles de la ciudad en las que no sólo vio al mono, también capturó las artesanías y muchos paisajes. Amenizado con un audio, Britney dejó ver que está disfrutando de sus días de vacaciones a un año de que concluyera la tutela de su padre Jamie Spears, la cual duró casi 14 años.

De acuerdo a lo que la propia intérprete de "Oops!...I Did It Again", se está hospedando en el Rosewood Mayakoba, un hotel que ya había elegido antes y se encuentra rodeada de seguridad. Sin embargo, esto no es pretexto para que la artista no disfrute de su viaje.

