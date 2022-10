Mamá de Britney Spears le suplica perdón a la cantante “¡Por favor, desbloquéame!”

Lynne Spears está a dispuesta a todo para reconciliarse con la “princesa del pop” y, desesperada, compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales donde le suplica a su hija que le dé una oportunidad para ponerse en contacto en ella, esto pese a que Britney declaró no estar interesada en acercarse a su familia.

La intérprete de “Gimme More” ha culpado en más de una ocasión a su familia de haberse aprovechado de su fortuna, maltratarla e ignorarla cuando les pidió ayuda. Sobre todo a su madre a quien le habría enviado sin respuesta angustiantes mensajes en los que le suplicaba que la sacara de la institución mental en la que se encontraba, pues aseguraba que querían matarla.

Britney Spears no está dispuesta a reconciliarse con su familia. Foto: IG @britneyspears

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara”, dijo la cantante.

Añadió que su madre la habría obligado a asistir a juntas de de Alcohólicos Anónimos tres veces a la semana aunque no consumía bebidas alcohólicas: “Fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“.

Lynne Spears suplica perdón

Lynne Spears ha intentado sin éxito acercarse a su hija y le dedica tiernos mensajes en redes sociales con la intención de externar su cariño; además, no se ha quedado callada ante las acusaciones de la cantante y también comparte evidencia de que sí respondió a sus mensajes de ayuda.

“Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron”, señaló Lynne al asegurar que estaba dispuesta a tener una conversación para reconciliarse con ella.

"¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, fue su último mensaje acompañado de una fotografía en la que ambas sonríen.

Lynne Spears insiste en acercarse a la "princesa del pop". Foto: IG @lynnespears_rf

