Britney Spears se disculpa con Christina Aguilera por comentario gordofóbico

Britney Spears sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones en redes sociales, donde esta vez recibió fuertes críticas debido a un comentario "gordofóbico" que lanzó contra los bailarines de Christina Aguilera y por el que más tarde se disculpó con quien fuera su rival en el pasado.

La intérprete de "Toxic" ha generado controversia por sus publicaciones en Instagram con mensajes donde se lanza contra su madre, Lynne Spears, y su familia por la custodia con la que estuvo bajo el control de su padre por 13 años. También por algunas frases con las que ha recibido críticas, como la más reciente donde habla del físico de otras personas.

“¡Es difícil ahora que veo cuánto de mi feminidad fue despojada en ese momento y cada persona que se sentó y no dijo nada! De todos modos estaré aquí hablando de cosas de las que la gente nunca habló”, escribió la cantante junto a una imagen con la frase “descubrí que solo había una forma de lucir delgado: salir con gente gorda”.

La “princesa del pop” de inmediato desató la molestia de los internautas, algo que empeoró cuando lanzó criticas al físico de los bailarines de Christina Aguilera al asegurar que eran “grandes” y que eso hacía lucir a la cantante más delgada sobre el escenario.

“Avergonzar el cuerpo de otros no es la manera”, “Puedes decir tu verdad sin hacer un esfuerzo por ofender a alguien” y “Britney, esto no es todo. Sé que te has perdido mucho, pero es 2022 y no nos avergonzamos ni a nosotros mismos ni a los demás”, fueron algunos de los comentarios con los que los fans hicieron saber su error a la cantante.

Britney Spears se disculpa

Luego de las fuertes críticas que recibió y de que Christina Aguilera dejara de seguirla en Instagram, Britney Spears decidió hacer una segunda publicación en la que se disculpó y aseguró que su intención no era criticar el físico de la cantante o de sus bailarines.

“Lo que publiqué es una proyección de las inseguridades con las que lidio todo el tiempo como resultado de cómo me han tratado mis padres y los medios de comunicación. Nunca avergonzaría intencionadamente a nadie porque sé lo que se siente”, escribió.

Britney Spears se disculpa con Christina Aguilera. Foto: IG @britneyspears

Añadió que la intérprete de “Pero me acuerdo de ti” ha sido una inspiración para ella y en algún momento disfrutó de sus conciertos; además, mencionó una vez más el Dao que le hizo su familia y cómo la elección de sus bailarinas por parte de ellos incrementó la inseguridad que sentía por su físico.

“Siento que mi familia sabía que yo era insegura y que la gente intentaba alimentar esa inseguridad a propósito al no dejarme elegir a las personas que estaban en el escenario conmigo. Agradezco que sean comprensivos conmigo mientras descubro esta nueva vida que estoy viviendo”, detalló.

